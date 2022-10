Bitcoinów jest ponad dwa razy mniej niż milionerów na świecie

- Mitem jest to, jakoby kryptowaluty wykorzystywane były do prania brudnych pieniędzy. W raporcie Swift wprost napisane jest, że kryptowaluty w minimalnym stopniu wykorzystywane są do prania brudnych pieniędzy - zauważa CEO Kanga Exchange Sławomir Zawadzki.

Sławomir Zawadzki, CEO Kanga Exchange przypomina, że w 2008 roku upadł Lehman Brothers, rozpoczął się światowy kryzys finansowy, zaczęły rosnąć raty kredytów walutowych. Wówczas, w odpowiedzi na ten kryzys, powstał bitcoin.

Bitcoin pojawił się w obiegu w 2009 r., jednak przez kilka lat był niezauważony. Pierwsza większa bańka na kryptowalucie miała miejsce w 2013 r., gdy zdrożała do 1200 dol.

- Jest człowiek, który od kilku lat jedną dziesiątą minimalnego polskiego wynagrodzenia przeznacza na kryptowaluty. Do tej pory zainwestował 19 tys. zł. Dziś jego portfel, w czasach bessy kryptowalutowej, wart jest niecały milion złotych - wskazuje Sławomir Zawadzki.

Przypomina też, że coraz więcej państw decyduje się na to, by pozwolić płacić swoim obywatelom krypotwalutami. Przykładem jest Salwador.

I dodaje, że mitem jest to, jakoby kryptowaluty wykorzystywane były do prania brudnych pieniędzy. - W raporcie Swift wprost napisane jest, że kryptowaluty w minimalnym stopniu wykorzystywane są do prania brudnych pieniędzy – zauważa CEO Kanga Exchange i dodaje, że na świecie nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów bitcoinów, bowiem taki jest jego mechanizm.

- To dobro, które jest wybitnie odgraniczone, nie można go dokopać. Na świecie jest ponad 56 mln milionerów dolarowych, czyli osób, które zgromadziły aktywa warte powyżej 1 mln dolarów. Gdyby każdy z nich chciał mieć jednego bitcoina, nie wystarczyłoby tych kryptowalut - zauważa CEO Kanga Exchange, który apeluje do banków, by zrezygnowały z konkurencji i postawiły na kryprowaluty.

Sławomir Zawadzki zwraca też uwagę, że KNF wrzuca do jednego worka piramidy finansowe i krytpowaluty. - Bitcoina przedstawia się, że ma tyle wad. Czy na pewno? - zastanawia się Sławomir Zawadzki.

