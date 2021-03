Bittel: 25 proc. dotacji dla Polski w ramach KPO przeznaczone na transport

W ramach KPO 25 proc. dotacji dla Polski przeznaczone będzie na transport, który jest kluczowym elementem funkcjonowania gospodarki - powiedział we wtorek podczas dot. KPO wysłuchania "Zielona, inteligentna mobilność" wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Bittel podkreślił, że komponent "Zielona, inteligentna mobilność" w działaniach rządu dotyczących Krajowego Planu Odbudowy jest bardzo istotny ze względu na konieczny po pandemii koronawirusa restart gospodarki, a transport to jedna z branż, które szczególnie ucierpiały wskutek kryzysu.

"Transport jest też kluczowym elementem funkcjonowania gospodarki, stąd też chcemy żeby było dużo pieniędzy na to - to w ramach KPO 25 proc. dotacji dla Polski" - powiedział wiceminister infrastruktury. Zwrócił uwagę, że jednym z kluczowych aspektów myślenia o transporcie jest problem zapewnienia ciągłości dostaw, co udowodniła nie tylko pandemia, ale i kryzys związany z niedawną blokadą Kanału Suezkiego.

Bittel przypomniał, że jednym z głównych celów Polski w ramach KPO związanych z transportem jest zwiększenie niskoemisyjności i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Na ten cel trafią ponad 2 mld euro. Ważną kwestią jest również zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego, na które przeznaczone zostanie 2,6 mld euro.

"Zamierzamy wspierać transport kolejowy na poziomie centralnym i regionalnym, jak i realizowany przez podmioty prywatne" - powiedział Bittel. "Z uwagi na konieczność rozwoju kluczowej infrastruktury zarządzanej przez spółkę PKP PLK i GDDKiA mamy wsparcie dla tych instytucji, ale też dla transportu regionalnego" - wyliczał wiceminister.

Jak wskazał, środki trafią na rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu, a projekty na ten cel zostaną wybrane w trybie konkursowym. Według wiceministra w tym trybie realizowane będzie również m.in. wsparcie zakupu taboru dla Przewozów Regionalnych i inwestycje dla transportu intermodalnego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński powiedział z kolei, że padające podczas wysłuchań sugestie dotyczące tego, jak usprawnić KPO, mogą posłużyć też w innych programach, które realizuje polska administracja, np. w Polityce Spójności.

"W komponencie dotyczącym zielonej mobilności jest też szereg obszarów szczególnego zainteresowania dla resortu (klimatu i środowiska - PAP), związanych z redukcją emisji w kluczowym sektorze transportu. Wiemy, że jeśli chcemy osiągać neutralność klimatyczną, musimy podejmować działania nie tylko w energetyce, ale w każdym sektorze gospodarki" - powiedział Guibourge-Czetwertyński.

