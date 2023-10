Bittel: chcemy, aby kolej stanowiła podstawowy środek transportu zbiorowego

Chcemy, żeby kolej stanowiła podstawowy środek transportu zbiorowego i stała się efektywnym narzędziem w mobilności pasażerskiej – powiedział w poniedziałek w Tarnowskich Górach wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Konferencję prasową z udziałem wiceministra, posłów i wojewody śląskiego zorganizowano na zmodernizowanym peronie przy dworcu w Tarnowskich Górach. Prace te wykonano w ramach dobiegającej końca rewitalizacji i odbudowy linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie, zapewniającej połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach.

Wiceminister Bittel przypomniał w swoim wystąpieniu, że Krajowy Program Kolejowy zawiera ponad 220 zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi 77 mld zł. "Mówię o tym Krajowym Programie Kolejowym, który do tej pory mieliśmy, ale od jakiegoś czasu mamy już Krajowy Program Kolejowy do roku 2030 i w nim jest dodatkowo 80 mld zł" - zaznaczył.

Takie inwestycje, jak przypadku linii 182, pozwolą przywracać ruch pociągów, które będą służyły mieszkańcom - mówił Bittel i dodał, że wiąże się to z odbudową i przebudową infrastruktury pasażerskiej, jak w Tarnowskich Górach i w wielu innych miejscach. "Chcemy, żeby kolej stanowiła podstawowy środek transportu zbiorowego - taki, który obudowany ruchem autobusowym, ruchem drogowym, tworzył pewną sieć, dzięki której przeciwdziałamy wykluczeniu komunikacyjnemu" - podkreślił.

"Chcemy, żeby kolej jako najbardziej ekologiczny transport służyła jak największej liczbie mieszkańców, chcemy, żeby polska kolej po prostu była efektywnym narzędziem w mobilności pasażerskiej, ale również żeby miała swoje elementy związane z transportem rzeczy, bo to jest również krwiobieg gospodarczy" - dodał Bittel. Wiceminister przypomniał, że w ramach prac na linii 182 powstały nowe przystanki, inne zostały przebudowane. Jak przekonywał, inwestycja ta przyczyni się do rozwoju regionu.

Przedstawiciel wykonawcy, Radosław Zając z firmy Track Tec Construction, przypomniał, że kontrakt w sprawie linii 182 został podpisany w październiku 2020 r. Na obecną chwilę wszystkie zasadnicze prace zostały wykonane; zostały jedynie roboty wykończeniowe i porządkowe, co ma zostać sfinalizowane do 15 listopada - poinformował.

Prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel przypomniał, że już 10 grudnia do rozkładu jazdy zostały zgłoszone pierwsze pociągi. Będzie to co najmniej 10 par pociągów, które będą kursowały między Tarnowskimi Górami a Częstochową, zatrzymując się m.in. w Miasteczku Śląskim, Pyrzowicach i Zawierciu.

"Wydaje mi się, że ta inwestycja, jedna z wielu w skali kraju, pokazuje, że przybliżamy kolej dla mieszkańców, pasażerów" - powiedział prezes PKP PLK, który przypomniał, że w ostatnich latach w całym kraju wybudowano setki przystanków, a ponad tysiąc stacji zyskało perony takie, jak w Tarnowskich Górach. Linia nr 182 jest kolejną, która wraca na mapę sieci kolejowej - podkreślił.

"26 tys. km linii kolejowych było 30 lat temu, w 2008 r. było jeszcze prawie 19 tys. km, w 2015 zostało 18,3 tys. km, w tej chwili jest już prawie 19 tys. km, które wracają na mapę kolejową. Na ok. 900 km linii przywróciliśmy ruch pasażerski w ostatnich ośmiu latach i wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek" - powiedział prezes, który dodał, że z każdym rokiem przybywa też pasażerów. Jak zaznaczył Merchel, na Śląsku zostaną zrealizowane inwestycje o łącznej wartości blisko 16 mld zł.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wyraził przekonanie, że oddanie do użytku linii nr 182 da olbrzymie możliwości lotnisku w Pyrzowicach. "Natomiast inwestycje w kolej, które są na poziomie ponad 10 mld zł w naszym obszarze, inwestycje w drogi, które są na poziomie ponad 10 mld, zarówno te krajowe, jak i te lokalne - to wszystko zawiera się również w Programie dla Śląska, który opiewa na kwotę ponad 130 mld zł, gdzie ponad 90 mld zł zostało już wydatkowane. W taki sposób staramy się transformować nasz region, przebudowywać, unowocześniać, tak jak oczekują od nas tego nasi obywatele i nasi mieszkańcy" - powiedział Wieczorek.

Posłanka Barbara Dziuk wyraziła satysfakcję, że starania o linię kolejową do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry kończą się szczęśliwym finałem. Przypomniała, że wkrótce do użytku zostanie oddane także centrum przesiadkowe, powstające przy tarnogórskim dworcu. Poseł Wojciech Szarama wskazał, że połączenie kolejowe z portem w Pyrzowicach jest ważne dla całego Śląska.

Prezes Merchel powiedział PAP po konferencji prasowej, że zaawansowane są już prace dotyczące przebudowy innego kluczowego odcinka na Śląsku - linii kolejowej nr 131 między Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim.

"Wykonawca zakłada, że wszystkie prace zasadnicze zakończą się w połowie przeszłego roku, czyli w trzecim, czwartym kwartale przyszłego roku wrócą pociągi (...) To wskazuje na to, że od rozkładu 2024/25, czyli za rok, pociągi będą mogły jeździć na trasie, którą sugeruję przewoźnikom - z Częstochowy, przez Zawiercie, Pyrzowice, Tarnowskie Góry, Bytom do Katowic i być może dalej do Gliwic" - dodał prezes PKP PLK.

Nieeksploatowana dotąd, w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc bezpośrednio obok Katowice Airport. Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii - od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono. Linia ma służyć jako dojazd do lotniska - dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.