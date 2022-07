Bittel: jeszcze w tym roku umowy na modernizację linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz

Jeszcze w tym roku mogą zostać podpisane umowy z wykonawcami modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka-Nowy Sącz - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Linia ta wchodzi w skład nowego połączenia kolejowego zwanego potocznie „Podłęże – Piekiełko”.

Wiceminister Bittel, który odpowiadał na pytanie poselskie dotyczące tej inwestycji poinformował, że od lutego br. trwają przetargi ogłoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na modernizację linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Postępowania dotyczą dwóch odcinków: Chabówka - Rabka Zaryte oraz Klęczany - Nowy Sącz.

"Jeśli wszystkie elementy się spełnią, to w tym roku będziemy podpisywać umowę i wchodzić w fazę realizacji" - zapowiedział wiceminister.

Według niego przebieg przetargów wskazuje, że będzie trzeba rozwiązać problem zwiększonych kosztów przedsięwzięcia, bowiem jego kosztorys był wyliczany dwa lata temu.

"Od 2023 r. będziemy realizowali na gruncie te dwie inwestycje i zostaną one zakończone do 2026 roku, bo są finansowane z Krajowego Programu Odbudowy" - zapowiedział Bittel.

PKP PLK zakładają, że źródłem finansowania będzie Krajowy Plan Odbudowy, dlatego - jak wskazał wiceminister - przetargi zostały ogłoszone w formule warunkowej, która przewiduje możliwość ich unieważnienia, gdyby środki te nie zostały przyznane. "Mam nadzieję, że taka sytuacja tu nie nastąpi" - zaznaczył Bittel.

Z kolei budowa nowej linii kolejowej łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną - przekazał wiceminister infrastruktury - znajduje się na etapie przygotowania przetargu, który będzie ogłoszony w przyszłym roku. Zadanie miałoby być finansowane z nowego Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FenIKS), który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

"Celem tych przedsięwzięć jest poprawa funkcjonowania kolei w Małopolsce, ale one są ważne nie tylko z punktu widzenia regionalnego, jak i ponadregionalnego" - wskazywał Bittel i zaznaczył, że w przyszłości trasa "Podłęże - Piekiełko" ma zyskać także rangę międzynarodową dzięki utworzeniu na jej bazie linii kolejowej biegnącej z Krakowa przez Nowy Sącz - Muszynę oraz Plaveć, Preszów i Koszyce na Słowacji.

Zadający pytanie posłowie PiS Barbara Bartuś, Anna Paluch i Arkadiusz Mularczyk wskazywali, że linia kolejowa "Podłęże - Piekiełko" jest szczególnie mocno wyczekiwana przez mieszkańców południowej części Małopolski, która obecnie cierpi na wykluczenie komunikacyjne.

"Ta linia jest bardzo potrzebna także całej Małopolsce, dlatego zależy nam na tym, żeby ta inwestycja szła bezkolizyjnie" - podkreśliła poseł Paluch.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana oraz nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane, w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej godziny.

