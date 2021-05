Bittel: nowoczesny tabor, infrastruktura i dworce to walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Nowoczesny tabor i infrastruktura oraz piękne dworce są elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas 5. edycji Kongresu 590.

"Będziemy się starać, aby dostępność transportu zbiorowego, tak kolejowego, jak i autobusowego, była jak największa. W ramach oferowania dobrego taboru, nowoczesnej infrastruktury i przepięknych dworców, ta oferta jest poszerzana" - dodał.

Jak zaznaczył, już niedługo będziemy cieszyć się nowym programem przystankowym, który również poprawi dostępność do linii kolejowej. "Jednak linie kolejowe charakteryzują się tym, że potrzebują wsparcia tzw. ostatniej mili, realizowanego przez transport autobusowy i to jest ten kierunek, w którym chcemy podążać" - powiedział.

Przypomniał, że w tym celu dokonywane są zmiany organizacyjne i dot. przyporządkowania tzw. spółek PKS-owych do PKP. "Tu jest pewna możliwość synergii, co pozwoli zwiększyć dostępność do transportu zbiorowego, a zwłaszcza do kolei - dodał.

O synergii transportu kolejowego i drogowego mówił też prezes Grupy PKP Krzysztof Mamiński. Przypomniał, że taka synergia i wspólny bilet na połączenia kolejowe i autobusowe funkcjonowały w Polsce już latach 30-tych XX wieku.

"Od stycznie br. kilka podmiotów PKS-owych jest pod nadzorem PKP, analizujemy i pracujemy nad wykorzystaniem ich do wprowadzenia oferty tzw. pierwszej i ostatniej mili" - powiedział.

Dodał, że na tym etapie nie może podać konkretnej daty, kiedy ona ruszy i kiedy pojawi się wspólny bilet. "Aktualnie realizujemy projekty o komunikacji zastępczej" - wskazał.

Jak zaznaczył, w marcu br. nastąpił powrót do wspólnego biletu PKP Intercity i PKS Polonus. "To jest dopiero początek i to jest kierunek, który będziemy realizować, oczywiście nie wszystkich przewoźników w całym kraju, ale część na pewno" - dodał.

Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zwrócił uwagę na program przystankowy, który jest realizowany od 2016 roku. "Do 2023 r. na remonty i modernizację 200 dworców wydane zostaną 2 mld zł, w kolejnej transzy będzie 150 dworców" - dodał.

Jak podkreślił, inwestycje w dworce spełniają oczekiwaniom pasażerów. "Same dworce, to coś więcej niż tylko poczekalnie, pełnią one też np. funkcje usługowe" - wskazał.

Bittel podkreślił, że transport kolejowy jest najbardziej przyjazny środowisku. "Jest 3 razy mniej emisyjny niż transport samochodowy i 8 razy czystszy niż transport lotnicy" - dodał.

Według Ministerstwa Infrastruktury, Program Przystankowy na lata 2020-2025 zawiera propozycje 200 inwestycji. To budowa 104 przystanków nowych i w nowej lokalizacji, 45 przystanków odbudowywanych lub modernizowanych. W 51 lokalizacjach będą wydłużane lub przebudowywane perony. Na realizację programu, który został opracowany w resorcie infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ze środków własnych ok. 1 mld zł - podał resort.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl