Bittel: spółki kolejowe inwestują w tabor, aby zwiększać przewozy

Spółki kolejowe prowadzą politykę taborową, której celem jest wzrost liczby pasażerów oraz przewiezionych towarów – mówił w piątek wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas spotkania w nowosądeckiej firmie Newag, producenta lokomotyw m.in. dla PKP Intercity i PKP Cargo.

"Pasażerów przybywa na kolei z roku na rok i ten rok zakończymy prawdopodobnie 10 proc. wzrostem liczby pasażerów w stosunku do 2018 roku - to są ogromne potoki, które pokazują, że polska kolej wróciła do łask naszych mieszkańców, że jest tym środkiem transportu, który chcemy żeby był pierwszym wyborem w przypadku dalekiej podróży, ale także podróży aglomeracyjnych" - zaznaczył Bittel.

Jak przypomniał, znaczące inwestycje taborowe prowadzą spółki kolejowe: PKP Intercity i PKP Cargo. Lokomotywy zamówiły one m.in. w nowosądeckiej spółce Newag.

"Newag realizuje kontrakty sprawnie, szybko, solidnie i dzięki temu buduje swoją dobą i silną pozycję na rynku oraz wzmacnia markę znaną w Polsce i Europie" - zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Prezes Newagu Zbigniew Konieczek poinformował, że spółka realizuje największy kontrakt w historii Grupy PKP dotyczący produkcji nowych lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych. Na mocy umowy podpisanej z PKP Intercity w maju 2018 roku, realizuje zamówienie na dostawę 30 czteroosiowych lokomotyw elektrycznych Griffin. Tym samym flota największego polskiego przewoźnika pasażerskiego PKP Intercity wzbogaci się o 30 nowych lokomotyw, które przeznaczone są do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h.

Kolejna zawartą umową jest kontrakt z PKP Cargo, który obejmuje dostawy 31 fabrycznie nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych Dragon 2, z czego siedem z nich będzie posiadało moduł dojazdowy, zaś 24 pojazdy będą dwunapięciowe przystosowane do jazd w Czechach i Słowacji, gdzie zostaną homologowane. Dla tej samej firmy nowosądecki producent wykonuje też modernizację 60 lokomotyw spalinowych serii SM48 wraz ze świadczeniem usług utrzymania silników spalinowych.

Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński przypomniał, że łączna wartość tych trzech kontraktów wynosi około 1,5 mld zł. "Tak duże zamówienia nowych, nowoczesnych lokomotyw zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego, to ogromne wydarzenie. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynamy długoseryjne zamówienie, co przez dziesięciolecia było bolączką zarówno producentów jak i przewoźników" - ocenił.

Prezes PKP intercity Marek Chraniuk poinformował, że przewoźnik przewiezie w tym roku ponad 49 mln pasażerów, co oznacza wzrost o prawie 20 mln w stosunku do 2015 roku. "Żeby przewieźć jeszcze więcej osób potrzeba inwestować w lokomotywy, wagony, elektryczne zespoły trakcyjne. Nowe lokomotywy pozwolą nam jeździć szybciej między większymi aglomeracjami" - ocenił.

"Mamy ambitne plany, żeby zwiększyć liczbę oferowanych pociągów oraz otworzyć się na miejscowości, do których do tej pory nie dojeżdżaliśmy" - zapowiedział prezes PKP Intercity.

Jak podkreślił prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, współpraca spółek kolejowych z Newagiem jest dobrym przykładem realizacji tzw. patriotyzmu gospodarczego. "Czempiony narodowe współpracują ze sobą w obszarze biznesowym opartym o zasady rynkowe i komercyjne" - podkreślił.

Według niego PKP Cargo inwestując w tabor realizuje strategię opartą o transformację z przewoźnika wyłącznie kolejowego w kierunku operatora logistycznego. "To jest naszą ambicją, a kluczowym elementem tej transformacji jest jakość usług" - wskazał.