Bittel: system sterowania ruchem pociągów będzie sprawdzany przez całą noc

Na pewno przez całą noc, a być może jeszcze przez piątkowy poranek, kolejarze będą sprawdzać bezpieczeństwo systemów sterowania pociągów, które uległy awarii - poinformował w czwartek wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceszef resortu infrastruktury podkreślił w TVP Info, że ministerstwo oczekuje od firmy Alstom precyzyjnych informacji o przyczynach i powodach awarii kilkunastu lokalnych centrów sterowania.

PKP Polskie Linie Kolejowe informowały, że awaria nastąpiła ok. godz. 4 i objęła 19 z 33 lokalnych centrów sterowania (LCS) wyposażonych przez Alstom. Lokalne centrum sterowania to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński po posiedzeniu Zespołu ds. Incydentów Krytycznych ws. awarii w PKP PLK, poinformował, że nic nie wskazuje na to, że awaria była skutkiem ataku hakerskiego. Cyberatak wykluczył też Alstom

"Ok. godz. 18 firma zgłosiła gotowość do uruchomienia ponownie systemów, zgłosiła certyfikat bezpieczeństwa na te wprowadzone przez siebie awaryjnie poprawki. W tej chwili kolejarze ciężko pracują, żeby potwierdzić, że te wprowadzone poprawki są w pełni bezpieczne" - powiedział Bittel.

Zapytany o to, kiedy prace się zakończą, przedstawiciel resortu infrastruktury nie odpowiedział jednoznacznie. "Nie chciałbym zadeklarować daty, bo tutaj mamy do czynienia z koniecznością sprawdzenia wszystkiego niezwykle dokładnie - nie na 100 proc., tylko na 120 proc. To będzie trwało na pewno przez całą noc, być może jeszcze poranek. Nie chciałbym też mówić, że to będzie któraś konkretna godzina, by nie tworzyć presji na kolejarzy. Oni to muszą zrobić szybko, ale niezwykle dokładnie i wnikliwie" - dodał Bittel.

Zarządca infrastruktury PKP PLK informował w komunikacie w czwartek wieczorem, że "do godziny 18.00 służby techniczne i przedstawiciele producenta przywróciły sprawność ostatnich pięciu lokalnych centrów sterowania (LCS): Konin, Słupsk, Miastko, Iława, Grodzisk Mazowiecki". "Wszystkie LCS działają. Monitorowana jest praca wszystkich urządzeń naprawionych po awarii. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów" - dodano.

W czwartek rano wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński informował, że awaria urządzeń sterowania objęła swoim zasięgiem ok. 820 km linii kolejowej w kraju.

Spowodowało to bardzo duże utrudnienia w kursowaniu pociągów w całym kraju, część przyjeżdżała z dużym opóźnieniem, część była odwoływana, wprowadzana była też zastępcza komunikacja autobusowa.

Szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił, że podobne zdarzenia do czwartkowej awarii elektronicznych systemów sterowania ruchem kolejowym w Polsce, miały miejsce nocą na terenie Indii, Singapuru i prawdopodobnie Pakistanu. W Polsce awaria dotknęła ok. 80 proc. ruchu kolejowego - informował.

