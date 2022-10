Bittel ws. dworca Poznań Gł.: jestem pewien, że dialog między władzami miasta a PKP przyniesie rozstrzygnięcia

Jestem pewien, że dialog, który w tej chwili jest nawiązany między władzami Poznania a PKP S.A. przyniesie rozstrzygnięcia – mówił w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. W czwartek planowane jest kolejne spotkanie przedstawicieli spółki i władz miasta dot. dworca Poznań Główny.

Stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny zamknięto w 2013 r., a jego funkcję przejął otwarty rok wcześniej obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Nowy dworzec od początku był krytykowany przez pasażerów, mieszkańców i społeczników m.in. za brak funkcjonalności.

W lutym 2020 r. władze Poznania i zarząd PKP podpisały list intencyjny ws. przebudowy starego budynku dworca i przywrócenia mu funkcji obsługi pasażerów. Według ówczesnych zapowiedzi, tego samego roku miała zostać wybrana pracownia odpowiedzialna za projekt inwestycji. Przebudowa miała zostać zrealizowana do końca 2023 r. Władze miasta i PKP S.A. do tej pory nie podpisały porozumienia, które określa m.in. wzajemne zobowiązania stron, obszary działania i inne istotne z punktu widzenia współpracy i inwestycji kwestie.

W środę odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, w takcie którego przedstawiono informacje w sprawie przebudowy dworca Poznań Główny. Jak podkreślił podczas posiedzenia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, jest pewien, że "ten dialog, który w tej chwili jest nawiązany pomiędzy władzami Miasta Poznań i pomiędzy spółką przyniesie rozstrzygnięcia".

Poinformował również, że w czwartek ma się odbyć spotkanie, na którym kwestie dotyczące poznańskiego dworca "będą omawiane i prezentowane w pierwszej kolejności władzom miasta".

Wojciech Zabłocki z PKP S.A. przypomniał w trakcie posiedzenia sejmowej komisji, że ostatnie prace dotyczące przebudowy dworca opóźnił wniosek poznańskich władz o komunalizację tego gruntu. Jak mówił, "to znacznie opóźniło nam postępy prac, trzeba było tę sprawę wyjaśnić. Na szczęście nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym z czerwca br. temat rozwiązała, więc możemy spokojnie dalej planować realizację inwestycji".

"Jutro mamy spotkanie z udziałem prezydenta miasta Poznania w siedzibie PKP S.A. z naszym zespołem projektowym i będziemy rozmawiać o sprawach organizacyjnych, technicznych na temat tego, jak te nasze prace będą wyglądały, bowiem jesteśmy z urzędem miasta w stałym kontakcie, a także ze służbami konserwatorskimi, z przedstawicielami biura właściwego ds. inwestycji i funduszy europejskich - więc te prace się toczą i toczą się także w naszym zespole projektowym" - dodał.

Zabłocki wskazał, że naczelnik wydziału przygotowania inwestycji, architekt Paweł Kośmicki "w tej chwili pracuje nad taką koncepcją i ona jest wypracowywana w porozumieniu z miastem, ona ma zawierać te wytyczne konserwatorskie, ma spełniać warunki przeciwpożarowe, warunki obsługi i dojścia do peronów". Dodał, że spółka stara się "być w stałym kontakcie z PKP PLK, żeby właśnie ten dworzec, który będzie zmodernizowany, był dużo bardziej funkcjonalny, żeby (...) dojścia do peronów były lepsze". Podkreślił, że "w tej chwili mamy skargi i uwagi pasażerów, którzy wskazują, że w tzw. chlebaku, w galerii handlowej ta funkcja komunikacyjna jest po prostu mniej wygodna niż byśmy tego oczekiwali w takim obiekcie".

Przedstawiciel PKP S.A. zaznaczył, że koncepcja architektoniczna, nad którą trwają prace, ma stanowić podstawę do dalszych prac projektowych. Wskazał, że "to, czy zdecydujemy się na konkurs architektoniczny, jest sprawą otwartą - nie ma decyzji, że to będzie konkurs w takim czy innym zakresie. Na razie rozmawiamy z miastem. Na pewno będziemy chcieli prowadzić wspólnie szerokie konsultacje społeczne" - podkreślił.

Zabłocki wskazał też, że w kwestii przebudowy dworca - w kontekście gabarytów budynku, jego szerokości, fasady czy dróg pożarowych - niezwykle istotne są też wytyczne Miejskiej Konserwator Zabytków. Dodał, że rozmowy z miastem dotyczą także projektu placu dworcowego. "Natomiast nie chcielibyśmy jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, których nie mamy uzgodnionych z miastem, które jest dla nas ważnym partnerem; głos społeczny, głos samorządu jest dla nas bardzo istotny. Więc pewnie w najbliższych tygodniach będziemy w stanie zaprezentować taką koncepcję architektoniczną, jak ten obiekt miałby po przebudowie wyglądać" - powiedział.

Odnosząc się do harmonogramu prac, Zabłocki wskazał, że zależny jest on w dużej mierze od tego, w jakiej formule inwestycja ta będzie realizowana. Dodał, że w razie konkursu architektonicznego dotyczącego samego budynku dworca "trzeba doliczyć mniej więcej rok, półtora do realizacji inwestycji (...) przy założeniu, że ta koncepcja będzie spełniała nasze oczekiwania". "Następnie sama realizacja takich prac budowlanych (...) w zależności od wariantu (...) trzeba liczyć około dwóch lat na taką przebudowę, do 2,5 roku" - zaznaczył.

Obecny na posiedzeniu komisji przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz podkreślił, że "w tej dyskusji (...) wokół dworca (...) znaczenie ma historia, która się toczy już nie ostatni rok, tylko ostatnie 10 lat".

"Przecież to, że mamy +chlebak+ i w zasadzie zamknięty budynek, niewyremontowany starego dworca, to jest wynik tego, że procedura była wtedy przeprowadzona bez konkursu i zlecono to zewnętrznemu operatorowi, który maksymalizował zysk i zbudował galerię handlową, a funkcjonalność dworca była dla niego kompletnie drugorzędna, a nawet miała służyć tylko polepszeniu funkcjonalności tej galerii handlowej. Stąd wrażliwość na to, jak będzie zbudowany nowy-stary dworzec jest w Poznaniu szczególna" - zaznaczył Ganowicz.

Dodał, że z punktu widzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego "inne są interesy miasta, i trochę inne są interesy PKP". "Dla nas najistotniejsze jest zintegrowanie dworca z transportem publicznym Poznania, zapewnienie ładu przestrzennego, ochrona zabytków (...), funkcjonalność dworca jako takiego. Natomiast z punktu widzenia PKP (...) jest to jeden z wielu dworców, a istotnym celem jest również komercjalizacja terenów wokół dworca" - ocenił.

Według Ganowicza już na tym etapie plany dotyczące tej inwestycji powinny zostać publicznie przedyskutowane, bo - jak wskazał - "ciągnięcie tej historii nie jest w interesie nikogo" - zaznaczył.

