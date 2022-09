Biura podróży w ekspresowym tempie odrabiają straty

Biura podróży wysłały na wczasy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku blisko 3,2 mln osób. W analogicznym okresie 2021 roku podróżnych było zaledwie 1,6 mln – wynika z najnowszego raportu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Po okresie kryzysu wywołanego pandemią branża turystyczna w ekspresowym tempie odrabia straty. Od stycznia do czerwca 2022 roku organizatorzy turystyki zawarli ponad 1,1 mln umów o imprezy turystyczne, obejmujących niemal 3,2 mln podróżnych.

„To nadal o milion mniej niż w pierwszym półroczu 2019 roku (ostatnim przed pandemią). Można jednak zauważyć, że z miesiąca na miesiąc popyt wraca do normy. O ile jeszcze w pierwszym kwartale był on dużo niższy (1,1 mln podróżnych w 2022 roku w porównaniu do 2 mln w 2019 roku), o tyle w drugim kwartale praktycznie dorównał czasom sprzed pandemii” – stwierdza w raporcie Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Jak ocenia TFG, był to najlepszy kwartał dla branży od niemal 3 lat - liczba klientów biur podróży przekroczyła 2 mln na kwartał po raz pierwszy od trzeciego kwartału 2019 roku.

- Minione półrocze z pewnością trudno nazwać spokojnym i sprzyjającym odpoczynkowi. Wybuch wojny na Ukrainie, ryzyko strajku kontrolerów lotu czy wysoka inflacja były źródłem niepokoju dla większości Polaków. Mimo to nie zrezygnowali oni z wyjazdów. W dużej mierze przyczynił się do tego efekt tzw. odroczonego popytu. Wiele osób odkładało wyjazd przez ostatnie dwa lata z obawy o zdrowie oraz niedogodności związane z obostrzeniami – mówi Marek Niechciał, członek zarządu Ubezpieczeniowego Fundusz Gwarancyjnego odpowiedzialny za obszar turystyki.

Połowa turystów objętych umowami z biurami podróży w pierwszym półroczu 2022 roku wybrała wczasy zagraniczne (w Europie lub poza nią) z przelotem czarterowym - na taką opcję zdecydowało się ponad 1,6 mln osób.

Na drugim miejscu znalazły się wycieczki na terenie Polski bądź do krajów ościennych (ok. 1 mln osób).

Z kolei ponad 300 tys. klientów przedsiębiorców turystycznych wybrało wyjazd do jednego z krajów europejskich wraz z transportem, jednak innym niż lot czarterowy (np. autokarem).

