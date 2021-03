Biuro Inwestycji Kapitałowych - kurs wystrzelił

Cena akcji Biura inwestycji Kapitałowych rosła na czwartkowej sesji o ponad 30 proc. Około 13 notowania spółki zostały zawieszone. Wzrost kursu to efekt podniesienia ceny w wezwaniu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zysk wzrósł

Grupa BIK zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, BIK Park Sosnowiec II oraz BIK Park Wrocław I o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 57,5 tys. mkw.



Po trzech kwartałach ubiegłego roku spółka zanotowała przychody w wysokości 12,2 mln zł wobec 14,5 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 5,2 mln zł wobec 1,8 mln zł po trzech kwartałach 2019 roku.

Zarząd ocenił wówczas również, że to cena za akcje imienne - 24,50 zł za sztukę - odzwierciedla wartość godziwą spółki.W czwartek 18 marca przyszła reakcja.- NREP NSF IV Holding podniósł cenę w wezwaniu na 4 166 267 akcji Biura Inwestycji Kapitałowych (BIK), stanowiących 100 proc. kapitału, do 22,3 zł wobec oferowanych wcześniej 14,5 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.- Cena za akcje imienne serii G została utrzymana na poziomie 24,50 zł. Wzywający zamierza wycofać akcje Biura Inwestycji Kapitałowych z GPW. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło 4 marca, a ich zakończenie planowane jest na 2 kwietnia - czytamy w komunikacie.Planowana data transakcji nabycia akcji notowanych na GPW i imiennych to 8 kwietnia 2021 roku. Datą rozliczenia transakcji nabycia będzie 13 kwietnia.Biuro Inwestycji Kapitałowych jest deweloperem powierzchni komercyjnych. Specjalizuje się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych. Drugim filarem działalności jest budowa i wynajem nowoczesnych powierzchni handlowych.