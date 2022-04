Biznes apeluje do biznesu: nie dobijajcie mikroprzedsiębiorstw

Polskie firmy solidarnie włączyły się w działania na rzecz Ukrainy, wielu prezesów osobiście zaangażowało się w pomoc dla uchodźców. Ale jednocześnie obawa przed tym, jakie skutki dla polskiej gospodarki może mieć wojna, sprawiła, że sporo firm wstrzymało dużą część projektów realizowanych przy udziale podwykonawców: mikro i małych przedsiębiorstw.

Transport, budowlanka i rolnictwo szukają ratunku

Mikrofirmy najbardziej zagrożone

- W związku z wojną w Ukrainie, reklamodawcy zawieszają kampanie reklamowe na Facebooku i Instagramie. W dniach 24-26.luty dzienna liczba aktywnych reklam zaczęła maleć. 4 dni po ataku na Ukrainę, odnotowaliśmy spadek aż o 73 proc. w liczbie aktywnych reklam w stosunku do najwyższego wyniku lutego” informował Sotrender na początku marca. Dwa tygodnie później zauważalne było lekkie odmrożenie kampanii reklamowych, liczba aktywnych reklam wzrosła, ale wciąż była o połowę mniejsza niż w lutym - komentowali analitycy Sotrendera.Tymczasem według badania SW Research i agencji komunikacji LoveBrands Group, ponad połowa konsumentów (56 proc.) zwraca uwagę, że wszystkie marki i producenci powinni aktywnie angażować się w pomoc na rzecz uchodźców, ale jednocześnie dwie trzecie z nich (65 proc.) deklaruje, że nie widzi nic złego w tym, że marki reklamują swoje produkty tak samo, jak przed wybuchem wojny.Zamrożenie kampanii, eventów, szkoleń wpłynęło negatywnie na innych uczestników rynku. Wywołało też panikę wśród mikrofirm, które na początku roku liczyły na realizację nowych bądź kontynuację rozpoczętych wcześniej kontraktów.- Od 24 lutego obserwujemy mniej wniosków o faktoring wśród freelancerów, którzy nie wystawiają nowych faktur, więc nie mają czego finansować. A jednocześnie obserwujemy wzrost finansowania wydatków na paliwo chociażby w branży transportowej, po tym, jak na stacjach paliw gwałtownie podskoczyły ceny benzyny - zauważa Dariusz Szkaradek.Widok firm wnioskujących o faktoring po to, by mieć środki na zakup paliwa, przestał być rzadkością.W przypadku rolników, oprócz wysokich cen paliw, kłopotem jest też wzrost kosztów produkcji, ponieważ Rosja jest kluczowym producentem nawozów. Ukraina zaś jest spichlerzem Europy, ale teraz nie sieje, tylko walczy. Za chwilę może się okazać, że i ten spichlerz będzie pusty. Wiele firm produkcyjnych już dziś ma przestój w działalności, spowodowany brakiem zamówień na swoje wyroby.Utracone kontrakty i brak możliwości swobodnego planowania to obecnie największe zagrożenie dla firm. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zadłużenie przedsiębiorstw wynosi obecnie ponad 9 mld zł. W najtrudniejszej sytuacji są firmy handlowe - 2,2 mld zł, budowlane - 1,4 mld zł, transportowe - 1,1 mld zł i przemysłowe - 1 mld zł. Połowa całego zadłużenia firm należy do mikroprzedsiębiorstw. Również większość dłużników, bo 62 proc., stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze.Tymczasem to właśnie mikrofirmy są najbardziej narażone na zatory płatnicze. Często już jedna nieuregulowana w terminie faktura może zachwiać ich płynnością finansową. A w przypadku utraty kontraktów mamy do czynienia z jeszcze gorszą sytuacją, bo o ile wystawioną fakturę można przekazać do finansowania i otrzymać pieniądze nawet wtedy, gdy kontrahent się spóźnia, o tyle takiego wsparcia nie można już uzyskać, gdy faktury nie wystawiono w ogóle.Zobacz także: Rekordowa od lat inflacja. Ceny w marcu wzrosły o prawie 11 proc.