Biznes coraz chętniej wchodzi w ten sport. "Mamy fantastycznych zawodników"

- W ostatnich kilku latach widać wzrost zainteresowania szachami na świecie. W ślad za tym idzie wzrost zainteresowania tą dyscypliną sponsorów - mówi dla WNP.PL Viswanathan Anand, były mistrz świata w szachach.

Wśród firm wspierających polskie szachy są m.in. PGNiG Termika, PKN Orlen, Mokate, Wasko, Veolia i Fundusz Górnośląski.

Viswanathan Anand jest trzecim byłym mistrzem świata w szachach, który pojawił się podczas Festiwalu Szachy Łączą Pokolenia. To jedna z największych imprez szachowych w Polsce.

Wzrost popularności szachów jest także efektem lockdownu z powodu COVID-19 - zwiększały się wówczas ilości rozgrywek przez internet.

- W ostatnich kilku latach widać wzrost zainteresowania szachami na świecie. Tak było także w czasie pandemii COVID-19, kiedy wiele osób zaczęło grać w szachy online i zaczęło tam odnosić sukcesy. To oczywiście pozytywne zjawisko - odpowiada na pytanie WNP.PL Viswanathan Anand, były mistrz świata w szachach.

Jak mówi, Polska jest jednym z państw, gdzie ten trend jest widoczny. Jednocześnie rosną zdolności organizacyjne.

Polska wśród liderów

- W grudniu 2021 r. w Polsce odbyły się mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych, które zorganizowano w bardzo krótkim czasie i w trudnym, pandemicznym otoczeniu. Widzę, że szachy w Polsce są popularne i macie wielu dobrych zawodników - dodaje Viswanathan Anand.

W dzisiejszym świecie sport trudno rozwijać bez wsparcia partnerów i biznesów. W szachach wygląda to coraz lepiej.

- W maju 2022 r. w Polsce odbył się turniej szachów szybkich i błyskawicznych w ramach Grand Chess Tour, którego sponsorem była firma Superbet. To tylko jeden z przykładów turnieju na wysokim poziomie, który przyciągnął prywatnych sponsorów - odpowiada Viswanathan Anand.

Przyjechał do Polski na festiwal w Ustroniu – Szachy Łączą Pokolenia. To jedna z największych imprez szachowych w Polsce, w tym roku przyciągnęła ponad 700 zawodników.

W Ustroniu mistrz świata wziął udział w szachowej symultanie na 25 szachownicach i wręczał nagrody dla najlepszych uczestników turniejów odbywających się w trakcie festiwalu.

Trzech mistrzów

- Po raz trzeci z rzędu udało mam się zaprosić do Ustronia byłego mistrza świata w szachach; w roku ubiegłym był to Garri Kasparow, a dwa lata temu Anatolij Karpow. To doskonała promocja szachów, nie zawsze można zobaczyć na żywo legendę tej dyscypliny - mówi WNP.PL Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego, który jest głównym organizatorem festiwalu.

Jedną z atrakcji festiwalu jest turniej Mokate, w którym bierze udział wielu zawodników i zawodniczek ze ścisłej krajowej czołówki oraz całkiem spora grupa amatorów.

Dobre wyniki

Promocji szachów sprzyjają dobre wyniki polskich zawodniczek i zawodników – z Janem Krzysztofem Dudą na czele, który należy do ścisłej światowej czołówki.

- W Polsce mamy fantastycznych zawodników i zawodniczki w szachach. Ostatnie lata to kilka bardzo dobrych wyników na arenie międzynarodowej, począwszy od olimpiady szachowej w Baku w 2016 r., kiedy Polki zdobyły wicemistrzostwo olimpiady. To był trzeci medal w okresie powojennym. Mężczyźni w 2017 r. zostali brązowymi medalistami drużynowych mistrzostw świata, drużyna mieszana mężczyzn i kobiet w 2020 r. zdobyła brązowy medal na olimpiadzie szachowej rozgrywanej online - mówi WNP.PL Łukasz Turlej, wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i prezes klubu Wasko GKS Hetman Katowice.

W sierpniu 2022 r. w Indiach odbyła się kolejna olimpiada szachowa, w której Polki zajęły 6. miejsce, a Polacy 9.

Szachy i lekkoatletyka

Za dobrymi wynikami idą sponsorzy. Jan Krzysztof Duda w sierpniu 2021 r. trafił do Orlen Team, do którego należą m.in. najlepsi polscy lekkoatleci.

Z kolei w kwietniu 2021 r. PGNiG Termika została partnerem generalnym Polskiego Związku Szachowego. Umowa partnerska została zawarta na 3 lata i dotyczy prowadzenia działań promocyjnych oraz reklamowych.

W tym roku partnerem festiwalu, oprócz Mokate, są Veolia, Lasy Państwowe, Fundusz Górnośląski, Gaz-System, Tauron, Fundacja JSW i KSSE.

- Polskie szachy mają bardzo duży potencjał sponsoringowy. To jest globalny trend, więc w Polsce też wcześniej czy później będzie naturalne, że szachy będą sponsorowane przez gigantyczne polskie firmy - mówi WNP.PL Jan Krzysztof Duda.

