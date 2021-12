Biznes domaga się wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju

Przedsiębiorcy chcą precyzyjnych wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju - donosi ekologiczny portal Environmental Leader. Według jego informacji, największe światowe firmy z USA i z Unii Europejskiej wzywają swoje władze do zdecydowanych działań w obszarze ochrony środowiska, klimatu czy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedź na politykę Komisji Europejskiej

- Chcemy postawić na praktykę - dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Do udziału w inicjatywie Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup, zarówno rozwijających się w sposób zrównoważony, jak i pragnących dołączyć do tego grona. Tylko pracując wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców - bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne - podkreśla Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizatora tego spotkania.Inicjatywa to odpowiedź na prowadzone przez Komisję Europejską prace nad dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD). Zastąpi ona aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych. Raportowane dane - zgodnie z założeniami nowej dyrektywy - mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez UE Zielonego Ładu oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.Już od 2024 roku wszystkie duże spółki (w tym giełdowe) i duże grupy kapitałowe objęte zostaną obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Choć prace nad tym aktem jeszcze trwają, to, zdaniem pomysłodawców pomysłodawców zaplanowanego na styczeń spotkania, już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie.