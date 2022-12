Biznes już wie, co stanie się przed wyborami do Sejmu

Rok 2023 budzi w biznesie niepokój. Przedsiębiorcy chcieliby stabilnego prawa, czy uspokojenia w zakresie cen energii. Na niespełna rok przed wyborami rosną obawy biznesu co do zalewu populizmu oraz różnych zagrań pod publiczkę.

Trudna i napięta sytuacja międzynarodowa plus wybory - to nie będzie sprzyjać racjonalnemu podejściu do kwestii gospodarczych.

Gwałtowne reakcje na rynkach surowcowych, a także inflacja w połączeniu z napiętą sytuacją geopolityczną, nie wróżą czasu spokoju i stabilizacji.

W roku 2023 odbędą się u nas wybory parlamentarne. O tym, kto odniesie w nich sukces, zadecyduje między innymi to, kto i w jakim stopniu zmobilizuje swoje elektoraty, a przede wszystkim, czy zdoła zachęcić niezdecydowanych. Można się więc spodziewać kolejnych fal populizmu i składania różnych obietnic, których realizację i tak potem zweryfikuje życie.

Można by zmniejszyć inflację, ale to będzie między innymi uzależnione od dyscypliny wydawania pieniędzy

- Wybory są jakimś zagrożeniem, bowiem mogą być podejmowane decyzje z myślą o wyborach właśnie - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Zbigniew Niemczycki, właściciel Curtis Group.

- Jest to pewne zagrożenie, bowiem po pierwszym kwartale 2023 roku może nie będzie recesji, ale jednak polska gospodarka będzie borykała się z wieloma problemami. Zatem na przykład szastanie pieniędzmi i rozdawnictwo niczego dobrego nie przyniesie. Można by zmniejszyć inflację, ale to będzie między innymi uzależnione od dyscypliny wydawania pieniędzy, a jak widać, ta dyscyplina boli. Trzeba także pamiętać o rosnących kosztach, w tym podwyżkach cen energii. To wielkie zagrożenie dla różnych firm, w tym przykładowo dla piekarni, które nie mogą przenosić wyższych kosztów na ceny oferowanych wyrobów, gdyż klienci zaczną od nich odchodzić. Zatem politycy będą mieli wpływ na sytuację, promując i wdrażając określone rozwiązania - dodaje.

Zbigniew Niemczycki wskazuje również, że problemem są rosnące podatki, których jest coraz więcej pod różną nazwą. Poza tym dużym wyzwaniem będzie obszar dotyczący energetyki.

- Oparcie się na energii z atomu plus rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki wiatrowej, wodnej i fotowoltaiki, wydaje się słusznym rozwiązaniem - zaznacza Zbigniew Niemczycki.

- Generalnie można się spodziewać przed wyborami zalewu populizmu - dodaje jednak.

W obecnej sytuacji wiara w to, że można stale obiecywać ludziom kolejne pieniądze, osłabła

Prof. Jacek Wódz, socjolog podkreśla, ze weszliśmy w stan głębokiej niepewności. Po zawirowaniach związanych z koronawirusem doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Towarzyszy temu pogłębiający się kryzys energetyczny, którego skutki coraz bardziej odczuwają poszczególne gałęzie przemysłu.

- Mają rację przedstawiciele świata biznesu wskazując, że stopień ryzyka się zwiększa - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Jacek Wódz.

- Nie tylko z uwagi na rosnące kłopoty finansowe, ale również z powodu niepewnej sytuacji zewnętrznej. Pomału kształtują się nowe zasady współpracy międzynarodowej. Dawniej wskazywano, że będzie postępowała globalizacja i kropka. Teraz można dostrzec zwiększanie się roli poszczególnych regionów świata. Jeżeli chodzi o przyszłoroczne wybory parlamentarne, to pewnie albo minimalnie wygra je PiS, albo opozycja. Przy tym PiS się bardzo wolno uczy. To taka partia sklerotyczna. W pewnym czasie uwierzyli w siebie i potem koniec. W obecnej sytuacji wiara w to, że można stale obiecywać ludziom kolejne pieniądze, osłabła. Politycy zaczęli się bać, że tych pieniędzy może zabraknąć - dodaje.

Obecnie problemem jest szalejąca inflacja, która wpływa na to, że stać nas na coraz mniej. Jednak polityka ciągłego dosypywania pieniędzy i realizacja transferów socjalnych nie oznacza walki z inflacją, tylko redukowanie negatywnych skutków inflacji. Niestety większość kryzysów o charakterze inflacyjnym, w połączeniu ze sposobami przeciwdziałania im, kończyło się głównie zwiększeniem nierówności ekonomicznych i społecznych. Zawsze najbardziej uderzało to w najsłabszych i najmniej zamożnych.

- Nikt w Polsce z inflacją nie walczy, bowiem byłoby to społecznie bolesne - zaznacza prof. Jacek Wódz. - Jest za dużo pieniądza na rynku. Pewne rzeczy są w ekonomii oczywiste. PiS porozdawał pieniądze i przyzwyczaił ludzi, że im się to należy. Zatem trudno się z tego wycofać.

Generalnie rzecz biorąc, rok 2022 był trzecim pod rząd rokiem trudnym dla biznesu. Pandemia koronawirusa oraz związane z nią lockdowny zrobiły swoje. Ledwie gospodarka zaczęła łapać drugi oddech, doszło do wojny na Ukrainie. Przez to wielu przedsiębiorców nie wie, jaki wariant będzie najbardziej prawdopodobny w roku 2023 i latach kolejnych.

Możliwe, że sytuacja się poprawi i będzie rozwój, ale równie dobrze może zajść konieczność szybkiego przeprowadzania zwolnień. Rośnie płaca minimalna i średnie wynagrodzenie, jednak nie dla wszystkich firm proporcjonalny jest wzrost zysków. Wielu przedsiębiorców narzeka na spowolnienie gospodarcze, na spadki obrotów przy jednoczesnym wzroście obciążeń. Nie wiedzą, jak się odnaleźć w takiej sytuacji.

- Nawet nie chce mi się tego wszystkiego komentować - mówi portalowi WNP.PL szef dużej firmy, która sporo eksportuje.

- Niestety ani obecny rząd, ani tym bardziej opozycja nie mają sensownego programu gospodarczego. Jedni ględzą o czterodniowym tygodniu pracy, a inni tylko bawiliby się w rozdawnictwo. A realia i otoczenie zewnętrzne są coraz trudniejsze. Niezależnie od wyniku wyborów, ich zwycięzca będzie miał naprawdę ciężko - dodaje nasz rozmówca.

W przypadku wielu branż produkcja jest energochłonna, a zyski nie są w stanie zrekompensować kilkusetprocentowych wzrostów cen prądu. Nie da się przerzucić kosztów na klientów, bowiem oni nie zaakceptowaliby takich podwyżek. Stąd wiele firm w nowym, 2023 roku może upaść.

- Jeżeli chodzi o przyszłoroczne wybory, to Prawo i Sprawiedliwość będzie się starało przynajmniej zatrzymać tych, którzy kiedyś na PiS głosowali, natomiast trudno się dziwić partiom opozycyjnym, że też chcą uczestniczyć w wyścigu - mówi portalowi WNP.PL dr Bohdan Dzieciuchowicz, specjalista kreowania wizerunku polityków, wykładowca akademicki.

- Natomiast trudna i napięta sytuacja międzynarodowa plus wybory - to nie będzie sprzyjać racjonalnemu podejściu do kwestii gospodarczych. W szerszym kontekście obecny czas nie jest dobry dla tych, którzy wychodzą z założenia, że rynek sam wszystko załatwi. Widać to choćby w Wielkiej Brytanii, gdzie przetaczają się fale protestów. Niektórzy wskazują, że zachodzi konieczność wymyślenia jakiegoś nowego modelu gospodarczego. W przypadku wyborów parlamentarnych w Polsce w roku 2023, nie ma co liczyć na to, że wszyscy wyborcy będą racjonalni i będą wątpić w realizację różnych obietnic wyborczych. Oczekiwania społeczne są w dużej mierze takie, żeby rozdawać. Jednak skądś trzeba brać na to pieniądze, bo nie ma nic za darmo - dodaje dr Bohdan Dzieciuchowicz.

Wskazuje przy tym, że kolejne lata mogą oznaczać duże zmiany i turbulencje. Gwałtowne reakcje na rynkach surowcowych, a także inflacja w połączeniu z napiętą sytuacją geopolityczną nie wróżą spokoju i stabilizacji.

- Społeczeństwo chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że rok 2023 będzie dużo trudniejszy od roku 2022 - zaznacza Bohdan Dzieciuchowicz. - A jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to w roku 2024 ludzie dopiero będą w szoku. Niezależnie od tego, kto wygra wybory w 2023 roku i komu przyjdzie rządzić, zachodzi pytanie, czy zdoła dotrwać do terminu kolejnych wyborów. Jestem w tym zakresie umiarkowanym pesymistą - konstatuje Bohdan Dzieciuchowicz.

Jak politycy zajmą się wyborami, to może mniej przepisów będą produkować

- Przecież wybory odbywają się co cztery lata, zatem jakichś dodatkowych zagrożeń nie widzę - mówi portalowi WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.

- Jak politycy zajmą się wyborami, to może mniej różnych przepisów będą wtedy produkować. Mamy tych różnych przepisów zbyt wiele, a im jest ich mniej, tym lepiej - ocenia.

Firma Cognor planuje na początku 2023 roku ogłosić swoją nową strategię „Cognor Go Green”. Już powołano osobną firmę PS Green Investment, której priorytetowym zadaniem będzie „zazielenić” stal, która produkowana jest w zakładach Grupy Cognor. Grupa Cognor zamierza być samowystarczalna energetycznie. Będzie inwestować w OZE, natomiast w drugim etapie chce postawić na SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. Generalnie w kolejnych latach ważne będzie dla firm to, czy poradzą sobie w zakresie kosztów energii elektrycznej.

- Wiadomo, że w roku 2023, czyli roku wyborczym wszyscy będą wiele obiecywać, a realne życie zacznie się już po wyborach - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ województwa śląskiego.

- Firmy i przedsiębiorcy potrzebują przede wszystkim stabilnego prawa. Także obywatele oczekują stabilności, w tym na przykład uspokojenia w zakresie inflacji, by można było jakoś planować swoje domowe budżety. Przed wyborami na pewno populistycznych haseł nie zabraknie. Tyle było już różnych, głupich rozwiązań proponowanych przez polityków, że trudno sobie wyobrazić, z czym jeszcze wyskoczą w okresie przedwyborczym. No cóż, polityka polityką, a ludzie muszą przecież sobie jakoś radzić i jakoś funkcjonować - podsumowuje.

