Biznes na flagach łapie oddech. Ale nie będzie łatwo przetrwać

Producenci flag, podobnie jak większość firm w Polsce, odczuli kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Prowadzenie działalności utrudniają obecnie też zawirowania cen stali, papieru, usług transportowych, a także problemy z dostępnością niektórych komponentów pochodzących z Chin.

Samorządy dekorują miasta

Bez strategii

Grzegorz Styrna, by zobrazować jak działa producent flag, podaje przykład z gastronomii: cukiernie funkcjonują cały rok, ale w tłusty czwartek obroty wzrastają wielokrotni.- U nas kolejki nie są aż takie, ale sprzedaż np. w okresie poprzedzającym święto narodowe jest znacznie większa - mówi nasz rozmówca. – Sami sprzedajemy i dystrybuujemy wyroby, ale mamy też kilku partnerów działających pod własnym szyldem, którzy prowadzą sklepy detaliczne i u nas się zaopatrują. Są ponadto zamówienia z instytucji centralnych i samorządowych, czy z wojska, policji, szkół. Najbardziej dochodowym segmentem w naszym asortymencie jest polska flaga biało-czerwona, która występuje niemal w każdym zamówieniu. Większość naszych klientów zamawiających np. flagi instytucji czy firmowe dodatkowo zamawia bowiem w jakiejś formie flagę biało-czerwoną – dodaje Grzegorz Styrna.Biznes producentom flag napędzają samorządy. Z okazji zbliżających się świąt majowych Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec rozdał mieszkańcom zakupione wcześniej biało-czerwone flagi. Podobnie zrobił Poznań, w którym strażnicy miejscy rozdali 230 biało-czerwonych flag z okazji zbliżającego się Dnia Flagi i święta Konstytucji 3 Maja. Tyle samo mieszkańcom gminy podarowała Kazimierza Wielka. Dwie akcje rozdawania flag Polski - 28 i 30 kwietnia – zorganizowało starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli, które robi to już od wielu lat.Aż 1700 flag na 17. rocznicę Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ufundował wojewoda małopolski mieszkańcom, którzy zgłosili się po nie poprzez specjalny formularz. 1000 biało-czerwonych flag z okazji tego święta rozdała warszawska dzielnica Ursynów. Podobnie robi wiele miast i gmin w Polsce.Miasta dekorują ponadto ulice zakupionymi od producentów flagami - tysiąc w barwach narodowych zawisło na wszystkich głównych skwerach i ulicach Kielc z okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja i poprzedzającego go Dnia Flagi. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag pojawiło się natomiast na ulicach Gdyni, Gdańska i Sopotu.- Ubiegły rok był trudny, w tym roku też jest znacznie gorzej, niż przed pandemią. Mniejsze jest zainteresowanie klientów instytucjonalnych, urzędów miast i gmin. Wynika to z oszczędności w kryzysowej sytuacji jednostek budżetowych, a najprościej jest zaoszczędzić na reklamie - mówi Krzysztof Grygierczyk, prezes firmy Biel-Flag z Bielska-Białej.- Mimo że mamy okres wiosenny, w którym firmy wymieniają flagi państwowe i zamawiają małe, reklamowe, zamówień jest znacznie mniej. A to stanowi podstawę naszej produkcji. Zwykle w tym okresie jest już mnóstwo zapytań ofertowych od samorządów, dotyczących polskiej flagi państwowej, a w tym roku jest ich niewiele. Lepiej jest w przypadku flag reklamowych. Co prawda sytuacja jest znacznie gorsza w porównaniu z rokiem 2019, ale firmy i urzędy zaczęły składać już zamówienia – zaznacza.Jak twierdzi Rafał Wesołowski z firmy MMG FLAGI w Sosnowcu, pojawiły się oznaki ożywionego zainteresowania wyrobami branży flagowej, nie można jednak oczekiwać, że koniunktura w tym segmencie rynku będzie taka, jak przed pandemią.- Choć marże w przypadku produkcji flag mogą wynosić 30-40 proc., nie są to dziś znaczące zamówienia, w stosunku do tysięcy sztuk sprzedawanych przez nas kilka lat temu. Spada zapotrzebowanie, gdyż znaczna część społeczeństwa zubożała z powodu pandemii. Ponadto bardzo duże są zawirowania cen stali, papieru, usług transportowych, które utrudniają prowadzenie działalności w tej branży, a także problemy z dostępnością niektórych komponentów pochodzących z Chin. Jak w tej sytuacji opracować długofalową strategię? – zadaje pytanie Rafał Wesołowski.