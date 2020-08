Biznes potrzebuje rozmowy. Już za tydzień XII Europejski Kongres Gospodarczy

Komisarze Unii Europejskiej, europarlamentarzyści, przedstawiciele polskiego rządu, prezesi firm, eksperci i biznesmeni spotkają się na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym (European Economic Congress - EEC) w Katowicach, w dniach 2-4 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i jednocześnie online. Zaplanowano ponad 70 sesji i debat tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące, m.in. 5. European Tech and Start-up Days.

Bezpieczeństwo energetyczne, polityka ochrony klimatu i technologiczna transformacja energetyki to od lat kluczowe zagadnienia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W gronie dyskutantów tegorocznych debat ujętych w blok „energia i klimat” znaleźli się m.in.:, dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN Orlen;, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;, prezes Urzędu Regulacji Energetyki;, wiceminister aktywów państwowych;, partner Dentons;, prezes Forum Energii;, prezes Grupy Lotos;, prezes PGE Baltica;, Managing Director Siemens Gamesa Renewable Energy;, prezes Gaz-System;, członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen;, poseł do Parlamentu Europejskiego;, prezes EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej;, prezes ElectroMobility Poland;, prezes Tauron Dystrybucja, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;, prezes Columbus Energy oraz, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii w Ministerstwie Klimatu.Pozostałe bloki tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przyniosą debaty poświęcone: cyfryzacji, nowym technologiom, rozwojowi i środowisku, międzynarodowej współpracy gospodarczej, transportowi i mobilności, przemysłowi, miastu, edukacji i rynkowi pracy, inwestycjom, zarządzaniu, przemysłowi spożywczemu, rynkowi i marketingowi, finansom, społeczeństwu – ekonomii oraz ochronie zdrowia.Wiedzą i doświadczeniem w ponad 70 debatach prowadzonych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podzielą się także m.in.:minister infrastruktury;dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego;minister rolnictwa i rozwoju wsi;, prezes ING Banku Śląskiego;, przedsiębiorca, twórca Akademii Trenerów Mentalnych;, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries Siemens;prezes Polskiego Funduszu Rozwoju;prezes, redaktor naczelna w Wydawnictwie Sonia Draga;, CEO, założycielka infuture.institute, analityk trendów, autorka bloga hatalska.com;, minister funduszy i polityki regionalnej;pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów;prezes Polskiej Rady Biznesu;minister finansów;dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji;wiceprezes LPP;prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;prezes PKP Polskie Linie Kolejowe;prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw;podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;wiceprezes Track Tec;, prezes, założyciel Sii;, poseł do Parlamentu Europejskiego;wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank;podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju;prezes Gemini Holding;, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia;, członek zarządu Kulczyk Investments;, prezes DB Cargo Polska;, prezes Żabka Polska;, prezes NCBR Investment Fund ASI;, p.o. prezesa Banku Ochrony Środowiska; G, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury orazprezes Mercator Medical.Wydarzeniem towarzyszącym XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach są 5. European Tech and Start-up Days wraz z finałem konkursu Start-up Challenge 2020. XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days organizowane w szczególnych okolicznościach, odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Udział w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej wymaga wcześniejszej rejestracji – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronach internetowych www.eecpolad.eu oraz www.estartupdays.eu