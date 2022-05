Biznes ucieka przed wojną do Polski

- Inwestorzy zagraniczni, którzy mają swoje inwestycje w Ukrainie, pytają nas o możliwość ich relokacji do Polski. Takich zapytań mamy bardzo dużo - mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych, w wywiadzie dla WNP.PL, przeprowadzonym podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Na samym początku wojny część inwestorów przyjeżdżała do Polski, żeby sprawdzić, czy jest u nas bezpiecznie, czy czegoś nie trzeba przenieść poza nasz kraj - opowiada nasz rozmówca.

Jak mówi, potem pojawiła się bardzo dużo zapytań o możliwość relokacji firm z Ukrainy do Polski.

- Przygotowujemy miejsca pod taką relokację - ujawnia Grzegorz Piechowiak, który był gościem XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W minionym roku Polska przyciągnęła rekordowo dużo inwestycji zagranicznych. Jednak po wybuchu wojny na Ukrainie, pojawiły się głosy, że de facto przyfrontowa lokalizacja odstraszy zagranicznych inwestorów od naszego kraju. I związku z tym tegoroczne statystyki mogą być dużo słabsze niż w 2021 r.

- Potem inwestorzy zagraniczni, którzy mają swoje inwestycje w Ukrainie, zaczęli nas pytać o możliwość ich relokacji do Polski - dodaje wiceminister. - Takich zapytań mamy bardzo dużo. Jeden z dużych koncernów zapytał nas o możliwość przeniesienia do naszego kraju swoich 14 poddostawców z Ukrainy.

Dotyczy to jednak nie tylko firm zagranicznych, obecnych na Ukrainie, ale też firm ukraińskich, które chciałyby przenieść się do Polski. - Rozmawiałem o tym ze strefami ekonomicznymi - mówi Grzegorz Piechowiak. - I przygotowujemy już miejsca pod taką relokację.

