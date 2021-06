Biznes zadowolony z zapowiedzi dot. zaniechania poboru podatku od umorzonej pomocy PFR

Odstąpienie od poboru podatku od umorzonej części wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej to dobre posunięcie rządu - ocenił prezes Business Centre Club Marek Goliszewski. Z decyzji premiera zadowolony jest też prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej.

Zaznaczył, że to kolejny zastrzyk 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców.

Zainteresowani przyjęli tę decyzję z zadowoleniem.

"Odstąpienie od poboru podatku od umorzonej części wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej jest bardzo dobrym posunięciem rządu, które współgra z ideą pomocy - utrzymaniem płynności finansowej firm oraz miejsc pracy w związku z pandemią" - wskazał we wtorkowym komentarzu Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

W jego ocenie obecna sytuacja firm nie jest wynikiem błędów czy złego zarządzania przedsiębiorców. "Biznes i gospodarka odbudują się, potrzebują jedynie okresowej, realnej pomocy" - wskazał. Dodał, że środki dla przedsiębiorców rząd może traktować jak inwestycję, "która szybko zwróci się m.in. w podatkach, jak tylko sytuacja się unormuje".

"Cieszymy się, że premier podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej" - skomentował prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Zwrócił uwagę, że dzięki temu tysiące poszkodowanych przedsiębiorstw będzie mogło szybciej stanąć na nogi i przyspieszyć rozwój. "Od początku pandemii apelujemy o jak najszerszą pomoc dla firm. W wyjątkowej sytuacji potrzebujemy nadzwyczajnych działań" - podkreślił Witucki.



Czytaj też: Kto daje i odbiera... czyli kłopot z podatkiem od umorzonych subwencji z PFR

BCC odniósł się też do przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu uchwały dot. Tarczy Finansowej PFR.



"Zaproponowane zmiany pozwolą na skorzystanie z programu jeszcze większej liczbie firm" - uważa organizacja. Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, nowe rozwiązania to m.in. umożliwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom złożenia odwołań od wniosku o udzielenie subwencji oraz zapytań dotyczących postępowania wyjaśniającego w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR w dłuższym terminie - do 23 sierpnia 2021 r. Dotyczy to firm, które zwróciły się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. w tej sprawie. Rząd wydłuży też termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r. - zaznaczono.

W ramach tarczy PFR 348 tys. mikrofirm oraz małych, średnich przedsiębiorstw otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl