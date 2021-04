Biznesmeni z cienia, czyli najbardziej tajemniczy polscy miliarderzy

Należą do polskiej ekstraklasy biznesowej, stworzyli przynoszące miliardy złotych biznesy, jednak zdecydowali się żyć w cieniu. Jak ognia obawiają się rozgłosu. Przedstawiamy sylwetki pięciu najbardziej tajemniczych miliarderów z listy najbogatszych Polaków.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Głośno o biznesie, cicho o właścicielach

Giganci od mebli

Kosmetyki: znana marka, nieznana rodzina

Pieniądze lubią ciszę

Grzech pierworodny transformacji

Obecnie magazyn Forbes wycenia wartość jegoco daje mu drugie miejsce na liście najbogatszych Polaków. Tym samym w 2021 r. młody biznesmen wyprzedził w tym zestawieniu nie tylko rodzeństwo Kulczyków, ale także Zygmunta Solorza czy Jerzego Staraka.O nim samym wiemy niewiele. Jak wynika ze śledztwa, które przeprowadził portal money.pl w Krotoszynie, skąd pochodzi Tomasz Biernacki, swój pierwszy sklep Dino otworzył w 1999 r. Firma nadal swoją główną siedzibę ma w tej miejscowości. Jednak o biznesmenie nikt nie chce rozmawiać, szanując jego decyzję o unikaniu mediów.Podobną filozofię od lat wyznaje. W tegorocznym zestawieniu najbogatszych Polaków magazynu Forbes zajęła wysokie. Członkowie rodziny skutecznie unikają mediów i jakiegokolwiek rozgłosu, koncentrując się na swojej firmie Terg, działającej w Złotowie. Firma choć mało znana, kontroluje jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce sieci elektromarketów - Media Expert.Terg założyła w czasach transformacji ustrojowej Teresa Grzebita. To właśnie od jej inicjałów powstała nazwa firmy. Na początku był to - podobnie jak w przypadku Tomasza Biernackiego - jeden sklep. Dziś Media Expert to ponad 500 punków sprzedaży, obsługujących (także w sieci) niemal 70 mln klientów rocznie.Od początku swojej działalności biznesowej Teresa Grzebita konsekwentnie unikała rozgłosu, chroniąc prywatność swoją i swojej rodziny. Jest matką dwóch synów, Marka i Macieja, którym przekazała już zarządzanie firmą Terg i siecią sklepów Media Expert.Rozgłosu konsekwentnie unikają również Bktórzy stworzyli meblarskiego giganta, zaopatrującego głównie słynną sieć sklepów Ikea. Na produkowanych przez nich materacach, sofach i fotelach śpią i wypoczywają ludzie na całym świecie. Ich firmy Com40 i Correct mają fabryki zarówno w Wielkopolsce, jak i w stanie Wirginia w USA. Oprócz zamówień dla Ikei, powstają tam także meble pod marką Comforty, AIB i PROFIm.Na listach najbogatszych Kaczmarkowie pojawiają się od dawna. W tym roku znaleźli się na 16. miejscu listy magazynu ForbesWciąż jednak wiemy o nich niewiele. Z wcześniejszych edycji tego typu zestawień wynika, że Bogdan Kaczmarek mocno związany był także z branżą odzieżową. To on wraz ze wspólnikiem w latach 90. sprowadził do Polski, a później przejął kultową markę Big Star. Jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, wciąż jest prezesem spółki Big Star, która siedzibę ma w Kaliszu.W czołówce zestawienia najbogatszych Polaków znajdziemy wielu reprezentantów branży meblarskiej. Na miejscu 40. w tym roku pojawili się braciatwórcy Grupy G-3, która jest - jak informuje Forbes - jedną z największych spółek meblowych w kraju."Gugałowie należą do grupy przedsiębiorców mocno strzegących swojej prywatności. Poza tym, że posiadają zakłady w okolicach Sycowa, nic więcej o nich nie wiadomo" - czytamy w zestawieniu 100 najbogatszych Polaków Forbes. Na meblach bracia dorobili sięDwie pozycje wyżej w tegorocznym zestawieniu najbogatszych Polaków, na miejscu 38. odnajdujemy inną tajemniczą. Choć stworzyli jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych, to wciąż o nich samych wiadomo niewiele., bo tak nazywa się ich rodzinna firma, powstała jeszcze w czasach PRL-u. W czasach transformacji wyrosła na największego w Polsce producenta i eksportera kosmetyków, które są sprzedawane do ponad 70 państw.Na kosmetycznym biznesie rodzina Kasprzyckich, według magazynu Forbes, dorobiła sięSkąd ta tajemniczość polskich miliarderów? Czy pozostawanie w cieniu to dla nich kwestia wyboru, czy konieczność, ze względu na bezpieczeństwo ich biznesów, rodziny, jak i ich samych?- Ludzie zamożni to w większości ludzie awansu społecznego, którzy doszli do bogactwa ciężką pracą, a często zaczynali od niczego. Są dumni z osiągniętej przez siebie pozycji, ale wybierają raczej skromny, mało wystawny styl życia. Większości osób wystarcza świadomość, że mają stabilizację finansową - mówi WNP.PL Katarzyna Tomaszewska, dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich w Banku Pekao.Jak wskazuje, współcześni miliarderzy są zwykle zdystansowani wobec własnego bogactwa – pieniądze najczęściej traktują w sposób instrumentalny, jako środek służący do osiągania racjonalnych celów, realizacji potrzeb, zamierzeń.- Osoby zamożne zdają sobie sprawę ze swej wyjątkowości, ale chcą być widziane jako zwykli ludzie. Cenią sobie swój status, ale nie chcą być postrzegane jedynie przez jego pryzmat. Taki trend świadczy o dojrzewaniu i stabilizowaniu się klasy zamożnej, co zbliża nas do bardziej rozwiniętych w tym kontekście kultur zachodnioeuropejskich, gdzie majątki dziedziczone są od wielu pokoleń i wykształcony jest już etos tej grupy społecznej - dodaje Katarzyna Tomaszewska.Podobnego zdania jest prof. Małgorzata Bombol, ekonomistka z Instytutu Zarządzania Wartością SGH, która od ponad 10 lat zajmuje się polską klasą wyższą i losami najbogatszych Polaków.- Wielkie pieniądze lubią ciszę i to jest prawda. Moim zdaniem to, że mamy coraz mniej ostentacji wśród osób bogatych, jest zjawiskiem normalnienia sytuacji. Tak zachowują się w większości osoby zamożne na świecie - mówi WNP.PL ekonomistka.Jak podkreśla, to, co widzimy na corocznych listach najbogatszych Polaków, czyli miliarderów i milionerów otwarcie pokazujących się w sferze publicznej, to jest to tylko mały wycinek naszej zalążkowej klasy wyższej.- Gdyby naprawdę wszyscy zamożni Polacy upublicznili informacje o sobie, te listy wyglądałyby zupełnie inaczej. Oczywiście obecnie, gdy firmy korzystają z różnych źródeł finansowania, są notowane na giełdzie, przez co zobowiązane są do ujawniania określonych danych finansowych, wiele informacji możemy pozyskać pośrednio. Jednak tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, biznes woli spokój i ciszę. Tak zachowują się bogaci na całym świecie - dodaje prof. Małgorzata Bombol.W Polsce, z jej swoją stosunkowo krótką historią kapitalistycznej przedsiębiorczości, mamy dodatkowo do czynienia z pewnego rodzaju blizną transformacyjną.- W latach 90. majątki klasy średniej, a szczególnie jej najzamożniejszych przedstawicieli, którzy potem zmienili się w polską "biznesokrację", powstawały w czasach uwłaszczenia nomenklaturowego. Wówczas dorabiali się dużych majątków ci, którzy mieli nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim wiedzę, wynikającą z kontaktów jeszcze z poprzednim ustrojem. Takich fortun powstało wówczas bardzo wiele i dlatego mamy w Polsce taką specyficzną skazę w postrzeganiu zamożnych ludzi. Nie wszystkie majątki powstały w sposób podejrzany - niesłusznie oceniamy krytycznie wielu zamożnych, którzy do swojej pozycji doszli własną głową i przede wszystkim bardzo ciężką pracą - mówi nasza rozmówczyni i podkreśla, że należy pamiętać, że w Polsce nastąpiła już zmiana pokoleniowa w gronie najzamożniejszych.- Wiele majątków, o których czytamy, powstało w ciągu ostatniej dekady i one już nie są obciążone tym grzechem pierworodnym polskiej transformacji - dodaje.Tymczasem zainteresowanie mediów, zwłaszcza prywatną sferą życia przedsiębiorców czy ich dzieci, czasami bardzo potrafi utrudnić prowadzenie biznesu, o czym przekonali się już biznesmeni, których na celownik wzięła plotkarska prasa.- Dlatego nie należy się dziwić, że coraz więcej zamożnych Polaków decyduje się na pozostanie "w cieniu". To efekt obronny wobec ogromnego nacisku medialnego, z jakim muszą się mierzyć - podsumowuje prof. Małgorzata Bombol z Instytutu Zarządzania Wartością SGH. Poza tym, nie mamy wiedzy na temat wielu aktywności charytatywnych osób zamożnych - to też ukrywają przed mediami - a robią wiele dobrego.