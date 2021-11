Biznesowe życie po życiu. PARP oferuje wsparcie na „Nowy Start”

PARP zachęca do udziału w programie „Nowy Start”, przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową, ale ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. O wsparcie mogą wnioskować MŚP. Celem jest dostosowanie ich modeli biznesowych do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Do wyboru jest kilka programów realizowanych przez operatorów „Nowego Startu” wyłonionych przez PARP. Uczestnictwo w nich jest dla przedsiębiorców bezpłatne.

„Nowy Start” dla niektórych województw

Kolejny program, „reStart zmiany, które budują”, jest realizowany przez Fundację Przedsiębiorczości Kobiet, a nabór potrwa w nim do 30 maja 2023 roku. Jego celem jest przekucie porażki w doświadczenia, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania w obecnych i przyszłych przedsięwzięciach.Kolejny projekt nazywa się „Ster na cel”. Realizowany jest przez Avsi Polska. Nabór w nim potrwa do 30 listopada 2022 roku. To także program wsparcia szkoleniowo-doradczego dla przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, ale adresowany jest do przedsiębiorców nie z całej Polski tylko do tych, mających siedziby na terenie województw mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.„Drugi start – pewny sukces”, czwarte z kolei przedsięwzięcie w portfelu „Nowego Startu”, realizowane jest przez Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz w partnerstwie z Fundacją Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości, a nabór potrwa tu do 31 maja 2023 roku. Ten program to z kolei oferta wsparcia dla przedsiębiorców z województw lubelskiego i mazowieckiego.– W ofercie beneficjentów (operatorów - red.) wszyscy przedsiębiorcy MŚP znajdą coś skrojonego dokładnie pod własne potrzeby. Możliwość profesjonalnego wsparcia, przeanalizowania swojej sytuacji z ekspertem czy skorzystania z wiedzy i doświadczeń innych motywuje i pozwala uwierzyć w siebie przy kolejnych projektach biznesowych - mówi Sylwia Staniszewska z departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w PARP.- Projekty beneficjentów cieszą się powodzeniem. W programie wzięły lub biorą już udział firmy województw: podkarpackiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego czy wielkopolskiego – dodaje Sylwia Staniszewska.