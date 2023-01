BlackRock zarządza aktywami równymi połowie amerykańskiego PKB

BlackRock, największy na świecie fundusz zarządzający aktywami, odnotował w czwartym kwartale 2022 r. spadek zysku do poziomu 1,26 mld dolarów, czyli 8,29 dolara na jedną akcję.

BlackRock to największy na świecie amerykański fundusz zarządzający aktywami. Poprzez swoje spółki oferuje klientom możliwość inwestowania w akcje, obligacje korporacyjne, rządowe, surowce i wiele innych działów gospodarki w ponad 100 krajach.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami w czwartym kwartale 2022 roku fundusz odnotował zysk netto na poziomie 1,26 mld dolarów. Daje to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku minionego o 23 procent. Oznacza to, że zysk na akcję wyniósł 8,29 dolara. W tym czasie zysk operacyjny spadł o 30 procent do 1,43 mld dolarów.

W czwartym kwartale odnotowano przypływ nowych środków do funduszy w wysokości 113,73 mld dolarów wobec 211,74 mld dolarów w czwartym kwartale 2021 ro. Aktywa zarządzane przez BlackRock na koniec minionego roku były wyceniane na 8,594 mld dolarów.

Dla porównania wartość aktywów jest zbliżona do połowy amerykańskiego PKB. Największe spółki technologiczne, takie jak Apple, Amazon, Meta, Alphabet razem wzięte są mniej warte.

Po przedstawieniu gorszych od spodziewanych wyników kwartalnych akcje BlackRock na giełdzie w Nowym Jorku spadły do poziomu 749,2 dolara za akcję. Daje to kapitalizację ponad 112 mld dolarów, czyli niemal 80 razy mniejszą niż aktywa, którymi zarządza.

