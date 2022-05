Błaszczak: cyberprzestrzeń to w obecnych czasach ważne pole walki

Cyberprzestrzeń to w obecnych czasach ważne pole walki; trwają intensywne działania, mające na celu osiągnięcie przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni pełnej zdolności do działania - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście do uczestników konferencji Cybersec w Katowicach.

W liście odczytanym w środę, w drugim dniu konferencji, przez dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MON Anetę Trojanowską minister podkreślił, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z bardzo ważnych współcześnie elementów bezpieczeństwa.

"Cyfryzacja i informatyzacja wielu dziedzin życia oraz dostępność cyberprzestrzeni, jak i efektywność przeprowadzania w niej operacji sprawia, że zdolność do obrony sieci i systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury krytycznej państwa stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego" - stwierdził Błaszczak.

Zapewnił, że resort obrony narodowej i Wojsko Polskie, realizując nadrzędne zadanie obrony państwa, wzmacniają zdolności działania w sferze cyberbezpieczeństwa. Przypomniał, że w latach 2019-22 nastąpiła konsolidacja instytucji i jednostek odpowiedzialnych za kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i informatyką w siłach zbrojnych oraz MON.

"W kierowanym przeze mnie ministerstwie w 2021 r. powołano Departament Cyberbezpieczeństwa. 8 lutego br. powołaliśmy Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które powstało przy wsparciu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Trwają intensywne działania mające na celu osiągnięcie przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni pełnej zdolności do działania" - zapewnił szef MON.

"Doskonale rozumiemy, że jest to w obecnych czasach ważne pole walki" - zaakcentował. "W sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę i realizowanej przez Kreml polityki konfrontacji z Zachodem niezwykle ważne, wręcz kluczowe, jest motto forum Cybersec: United in Cyber Power" - przyznał.

"Wspólnie wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności, skutecznie koordynując pracę naszych instytucji, jesteśmy w stanie powstrzymać, bądź zniwelować skutki potencjalnych ataków wyprowadzanych na sieci cyfrowe, systemy informatyczne i infrastrukturę zapewniającą funkcjonowanie naszych państw i społeczeństw" - ocenił Błaszczak.

Dodał, że organizowane już po raz 16. pod szyldem Cybersec przedsięwzięcie porusza szereg istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym - zarówno z teoretycznego, naukowego, jak i czysto technicznego i praktycznego punktu widzenia.

"Jestem przekonany, że jest to doskonała formuła poszerzania wiedzy, wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnie poszukiwanych innowacyjnych rozwiązań oraz budowy międzynarodowej współpracy w tej ważnej dla nas wszystkich dziedzinie" - uznał szef MON.

Wydarzenie Cybersec Forum/EXPO to konferencja oraz towarzyszące jej targi produktów i usług cyberbezpieczeństwa. Współorganizatorami są Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.

