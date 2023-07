Błaszczak: Hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność

Hub remontowy dla czołgów Leopard w Gliwicach rozpoczął działalność - poinformował w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar - Łąbędy w Gliwicach.

Minister Błaszczak poinformował w sobotę na Twitterze, że "hub remontowy w Gliwicach rozpoczął działalność! Dwa pierwsze Leopardy już przyjechały z Ukrainy do zakładów Bumar".

W kwietniu br. w Ramstein podczas spotkania ministrów obrony krajów NATO minister Błaszczak podpisał ze swoim niemieckim odpowiednikiem porozumienie dotyczące powstania w ZM "Bumar-Łabędy" centrum serwisowego dla całej rodziny czołgów Leopard 2.

Szef MON przypomniał wówczas, że w najbliższym czasie na Ukrainie znajdą się dwa bataliony czołgów Leopard 2 w wersji 2A4 i 2A6, które będą serwisowane i naprawiane w zakładach "Bumar-Łabędy". "To szansa na rozwój firmy w przyszłości, to jest szansa na to, żeby powstały kolejne dodatkowe miejsca pracy tu, właśnie w Gliwicach" - powiedział wtedy.

Leopardy 2 to czołgi podstawowe produkowane przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann, wykorzystywane są przez armie wielu państw w Europie, w tym w liczbie kilkuset sztuk przez Polskę i Niemcy. W ostatnich miesiącach przekazanie pewnej liczby tych czołgów broniącej się Ukrainie stało się przedmiotem intensywnej debaty; ostatecznie zapadła decyzja o przekazaniu Ukrainie czołgów w dwóch wersjach - 2A4 i 2A6, po batalionie obu typów.

Rząd Niemiec, które są producentem czołgów Leopard, wydał zgodę na ich przekazywanie Ukrainie. Polska i Kanada zadeklarowały przekazanie czołgów Leopard 2A4, Niemcy mają przekazać Leopardy 2A6 i 2A4, zgodziły się także na przekazanie do 178 czołgów Leopard 1A5; dokładna liczba będzie zależeć od stanu technicznego wozów. Do lata miało to być 20-25 czołgów, do końca roku 80 sztuk.

Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. to jedna ze spółek wchodzących w skład PGZ. Są podmiotem zaliczanym do przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju. Firma specjalizuje się w produkcji, remontach oraz modernizacji sprzętu pancernego.

