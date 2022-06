Błaszczak w Powidzu: rozpoczęliśmy budowę magazynu środków bojowych

Rozpoczęliśmy budowę magazynu środków bojowych przeznaczonych dla brygadowej grupy bojowej sił zbrojnych USA; inwestycja zakończy się w kwietniu 2024 roku - poinformował w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak w Powidzu w Wielkopolsce.

Podczas inauguracji budowy magazynów środków bojowych szef MON przypomniał, że ostatni raz przebywał w Powidzu w związku z wizytą sekretarza obrony USA Lloyda Austina, który właśnie w tej bazie NATO spotykał się z żołnierzami polskimi i amerykańskimi.

"Dziś symbolicznie rozpoczęliśmy inwestycję, która już jest przygotowana, która zakończy się w kwietniu 2024 r., a która polega na stworzeniu magazynu środków bojowych przeznaczonych dla brygadowej grupy bojowej sił (zbrojnych) Stanów Zjednoczonych" - dodał Błaszczak podczas briefingu prasowego.

Minister zaznaczył, że nowe magazyny w Powidzu powstaną w sąsiedztwie innej, kończącej się w tym roku realizacji sił zbrojnych. "Ta wcześniejsza inwestycja polega na zbudowaniu kompleksu magazynowego dla urządzeń, bojowych maszyn oraz utrzymania tych maszyn. To spowoduje możliwość wyposażenia w ciągu krótkiego czasu brygadowej grupy bojowej" - wyjaśnił.

Błaszczak poinformował, że nowa inwestycja jest współfinansowana przez Polskę, USA i inne państwa NATO. Jak wskazał, założeniem projektów realizowanych w Powidzu jest stworzenie takich warunków, aby w bardzo krótkim czasie wojska sojusznicze, przede wszystkim USA, mogły być wyposażone w sprzęt bojowy. "Żeby w sytuacji kryzysowej mogły realnie wspierać wojsko polskie" - oświadczył.

"Jesteśmy dumni z tego, że 12 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce" - powiedział szef MON. "Żołnierze polscy ćwiczą ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi, ćwiczą interoperacyjność, ćwiczą procedury. A wszystko to robimy dla bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO" - dodał Błaszczak.

"Chodzi nam o odstraszanie" - mówił minister. W kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę wskazał, że poprzez pokazywanie jedności i solidarności państw NATO "odstraszamy właśnie władców Kremla od tego, żeby nie poszli dalej".

Szef MON zapewnił, że Polska będzie rozwijać swoje siły zbrojne i współpracę z sojusznikami w ramach NATO. Jak dodał - "będziemy robili wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby państwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego były bezpieczne". Podziękował jednocześnie m.in. ambasadorowi USA w Polsce Markowi Brzezinskiemu za "wspólne działania".

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, który brał udział we wmurowaniu kamienia węgielnego pod inwestycję, zaznaczył, że historycznie, od czasu Tadeusza Kościuszki, Polacy i Amerykanie walczyli ramię w ramię o wspólną wolność. "Dzisiaj zarówno Polska jak i Stany Zjednoczone cieszą się tą samą wolnością i na pewno o tą samą wolność będziemy wspólnie walczyć" - zapewniał.

Jak ocenił, dzięki postępowi inwestycji w Powidzu Polska i USA "będą stały ze sobą ramię w ramię w imię bezpieczeństwa i obrony". Jak wskazał w Powidzu siły lądowe i powietrzne USA, a także oddziały polskie i innych państw NATO będą mogły uzupełnić amunicję. "Tutaj wszyscy żołnierze będą działać jako jeden zgrany zespół" - mówił Brzezinski.

"Dzisiejsza ceremonia wmurowania kamienia węgielnego to coś więcej niż sama ceremonia czy też zakopanie kapsuły czasu, ponieważ to właśnie dzisiaj wzmacniamy wschodnią flankę NATO" - podkreślił ambasador.

Brzezinski zaznaczył, że magazyny amunicyjne w Powidzu będą elementem odstraszania. "Wysyłamy jasny przekaz, że jeżeli będzie taka potrzeba, zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone są gotowe odpowiedzieć na jakiekolwiek zagrożenie wspólnie. Jesteśmy zjednoczeni, jesteśmy razem i na pewno ten przekaz jest bardzo dobrze słyszany i rozumiany w Rosji, której niczym niesprowokowana i w żaden sposób nieuzasadniona wojna na Ukrainie doprowadziły do powrotu atmosfery niepokoju i przemocy w Europie" - dodał.

Ambasador zapewnił, że zgodnie ze słowami prezydenta USA Joe Bidena Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują obowiązki wynikające z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. "Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO, w tym Polski" - podkreślił.

Jak wskazał, inwestycja w Powidzu jest jednym z ośmiu projektów zaplanowanych do realizacji jeszcze tego lata. "W ciągu następnych 10 lat ponad 110 podobnych obiektów wojskowych jest zaplanowanych, a to wszystko po to, aby zwiększyć naszą gotowość. Będą to obiekty uwzględniające np. obiekty szkoleniowe, ale również koszary, stołówki i obiekty innego zastosowania" - opisał.

Zaznaczył, że tego typu projekty po ich ukończeniu będą mogły być wykorzystywane przez jednostki amerykańskiej armii podczas ich rotacyjnej dyslokacji w naszym kraju, co ma zapewnić elastyczność i szybkość reagowania sił zbrojnych USA.

Brzezinski wskazał, że rozbudowa infrastruktury to jedna z części dwustronnej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między USA i Polską. "Jednocześnie umowa ta stanowi prawną podstawę dla obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce, która to obecność zwiększyła się do 12,6 tys. żołnierzy" - powiedział.

"Wiem również, że Polska realizuje teraz w sposób bardzo zdecydowany program modernizacji technicznej Wojska Polskiego (...) to kolejny obszar, który zwiększy interoperacyjność naszych wojsk, ponieważ będziemy korzystać z tego samego sprzętu wojskowego" - mówił ambasador.

Brzezinski zaznaczył, że Polska i USA jeszcze nigdy w historii nie współpracowały tak blisko, a żołnierze obu państw regularnie przeprowadzają wspólne ćwiczenia. "Razem wzmacniamy NATO i zwiększamy transatlantyckie bezpieczeństwo na nadchodzące dekady" - powiedział.

Przewodniczący komitetu inwestycyjnego NATO Emanuele Meli powiedział, że nowa inwestycja w Powidzu to część planu "gotowości i działań", który został wdrożony przez sojusz po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Dodał, że projekt został zatwierdzony przez NATO w 2016 r. a jego całkowita wartość przekracza 100 mln euro.

Meli zaznaczył, że dla NATO wartość projektu w Powidzu jest "o wiele większa niż ta wyrażona w wartościach pieniężnych". "Program inwestycji w sektor bezpieczeństwa NATO jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ pokazuje, że mamy właściwe zdolności, aby bronić naszych krajów, aby bronić sojuszu, naszych wartości i wolności" - podkreślił.

Przewodniczący komitetu powiedział, że magazyny w Powidzu będą służyły jako przykład, "jak realizowane są sojusznicze projekty i jak sojusznicze projekty dobrze oddziałują na NATO".

Dodał, że wszystkie państwa członkowskie obecne w komitecie inwestycyjnym zgodziły się na współfinansowanie tego projektu. "Uzgodniono również, że wiodącym partnerem w ramach tego projektu będą USA w bardzo bliskiej koordynacji z Polską jako krajem gospodarzem" - powiedział.

"Tak właśnie wygląda duch współpracy w ramach NATO. Tak też w praktyce wygląda program inwestycji w sektor bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. I w końcu tak też wygląda spójność i solidarność w akcji" - zaznaczył.

W ramach inwestycji w Powidzu powstanie 56 magazynów typu ECM (Earth Covered Magazines) do przechowywania rakiet i innego typu amunicji. Zbudowane zostaną także obiekty administracyjno-obsługowych. Pięć magazynów przeznaczonych będzie dla strony polskiej, a 51 magazynów dla strony amerykańskiej. Przewidziano możliwość dalszej rozbudowy MSA.

