Błaszczak: Wojsko Polskie musi być liczniejsze, żeby realnie odstraszać agresora

Wojsko Polskie musi być liczniejsze, żeby realnie odstraszać agresora. Dlatego prowadzimy kampanię "Zostań żołnierzem RP". Można łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową poprzez służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Pytany w sobotę w TVP Info o to, "jak ważne jest to, by modernizacja polskiej armii przebiegała jak najszybciej", Mariusz Błaszczak powiedział: "to jest kluczowe zadanie, które postawiliśmy sobie, kiedy objęliśmy władzę". "Zarówno prezydent Andrzej Duda w 2015 r., jak i rząd PiS w 2015 r." - wyjaśnił.

Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że "silne wojsko polskie odstrasza agresora". "A widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Mamy świadomość tego, że czasu nie ma już w ogóle. W związku z tym przyspieszyliśmy proces modernizacji wojska polskiego" - mówił. "On przebiegał dlatego w taki sposób, że był uwarunkowany możliwościami budżetowymi, ale ustawa z 11 marca tego roku zwiększyła możliwości budżetowe. W związku z tym kontrakty, które zawarliśmy z Koreą Południową, w związku z tym kontrakty zwarliśmy ze Stanami Zjednoczonymi" - wyjaśnił wicepremier.

Ocenił, że "efektami tych kontraktów, również tych wcześniejszych" jest system Patriot. "System również obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótszego zasięgu razem z Brytyjczykami skonstruowany. To także wojska artylerii i wojska rakietowe, więc HIMARS-y, a więc koreańska wersja HIMARS-ów, czyli Chunmoo. To także nowe czołgi, to także nowe armatohaubice" - powiedział.

"Wykorzystujemy w stu procentach potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego i korzystamy także z uzbrojenia, które dla Polski jest produkowane w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej" - podkreślił Błaszczak.

Szef resortu obrony zwrócił uwagę, że "rzeczywiście Wojsko Polskie musi być liczniejsze dlatego, żeby realnie odstraszać agresora". "Dlatego prowadzimy kampanię +Zostań żołnierzem RP+. Umożliwiliśmy dobrowolną zasadnicza służbę wojskową - to jest formuła skierowana do ochotników, których zapraszamy do tego, żeby stali się żołnierzami zawodowymi lub żołnierzami obrony terytorialnej" - mówił. "Wprowadziliśmy bardzo elastyczną formułę służby wojskowej. Można łączyć aktywność zawodową ze służbą wojskową poprzez właśnie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej" - wyjaśnił.

"Daliśmy szansę młodym ludziom, żeby rozpoczęli służbę w Wojsku Polskim. Daliśmy szansę poprzez godne wynagrodzenie 4 tys. 560 zł już od pierwszego miesiąca służby. Ale także możliwość zdobycia np. prawa jazdy, kursów operatorów różnych urządzeń, patentów - czy to nurka, czy też skoczka spadochronowego" - przekonywał minister obrony narodowej.

Pytany o "gamę kampanii, które wychodzą, by pokazać armię szerokiej gamie społeczności lokalnych", Błaszczak powiedział: "zasadniczym celem jest zachęcenie jak największej grupy ludzi do tego, żeby zainteresowali się obronnością - jeżeli nie wiedzą jeszcze, nie zdecydowali, co chcą robić w życiu". "Zapraszamy ich do tego, żeby przystąpili do Wojska Polskiego. Jeżeli są aktywni zawodowo - proponujemy połączenie aktywności zawodowej ze służbą wojskową" - wyjaśnił.

"Jeżeli nawet nie zdecydują się na to, żeby służyć w Wojsku Polskim - to proponujemy przeszkolenie" - zaznaczył.

"Naszym zadaniem jest stworzenie takich warunków, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych z umiejętności posługiwania się bronią, z pierwszej pomocy, z umiejętności, które nazywamy survivalowymi, a więc np. umiejętność rozpalenia ogniska czy uzdatnienia wody" - tłumaczył. "To są wszystko umiejętności, które, oby nam się nie musiały przydawać w naszym życiu, ale musimy te umiejętności posiadać, bo w ten sposób Polska jest bezpieczna. W ten sposób odstraszamy też agresora" - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl