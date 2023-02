Błędne decyzje biznesowe oznaczają, że Credit Suisse będzie nadal generował straty

Szwajcarski Credit Suisse w minionym roku zanotował największą stratę w niemal 170 historii działalności bankowej. Według wstępnych danych, strata wyniosła około 7,3 miliarda franków szwajcarskich. Co gorsza, także w tym roku nie uda się osiągnąć dodatniego wyniku.

Bank Credit Suisse, w 2022 roku poniósł stratę około 7,3 miliarda franków szwajcarskich. Dla porównania w 2021 strata przekroczyła 1,7 miliarda franków. Stało się tak z powodu konieczności dokonania ponad 10 miliardów franków odpisów na utratę wartości zaangażowanych środków w fundusz nieruchomości w Wielkiej Brytanii i fundusz inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych.

Dodatkowo w minionym roku zakończono ugodą dochodzenia prowadzone przez rząd francuski w sprawie ukrywania kont i braku informacji o dokonywanych transakcjach przez kilkadziesiąt tysięcy obywateli ukrywających swoje dochody.

Ugody dotyczące prania brudnych pieniędzy i ukrywania nielegalnych kont kosztowały Credit Suisse kilkaset milionów franków

W Stanach Zjednoczonych trwał proces dotyczący prania brudnych pieniędzy i braku współpracy z tamtejszymi organami podatkowymi. W Szwajcarii zaś oskarżono pracowników banku o współpracę z handlarzami narkotyków, którzy wpłacali na konta środki pochodzące z przestępczej działalności.

Te postępowania doprowadziły w efekcie do konieczności zapłaty kilkuset milionów franków kar i dodatkowych opłat.

W obliczu złego zarządzania, a także generowania dużych strat, klienci zaczęli się poważnie niepokoić o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Tylko w czwartym kwartale ubiegłego roku wypłacili z kont około 110 miliardów franków.

Z powodu ponoszonych strat bank wypłaci akcjonariuszom symboliczną dywidendę

Konieczne stało się wprowadzenie działań naprawczych, których podjął się w tamtym roku nowy prezes Ulrich Koerner. Pierwsze decyzje dotyczyły zwolnienia 3 tysięcy pracowników, wstrzymania premii dla kadry kierowniczej i ograniczeniu dywidendy za miniony rok do symbolicznej kwoty 0,05 franka na jedną akcję.

Chcąc uprościć koszty zarządzania i zachęcić klientów, do ponownego powierzenia środków do zarzadzania postanowiono wydzielić pion inwestycyjny do nowego podmiotu CS First Boston, który będzie działał w Stanach Zjednoczonych. W ramach dotychczasowych struktur Credit Suisse pozostanie klasyczna bankowość i usługi doradcze.

Na zyski w banku trzeba będzie poczekać co najmniej trzy lata

Z opublikowanego komunikatu wynika, że akcjonariusze muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ w tym roku przewidywana jest strata netto na poziomie 1,6 miliarda franków, a w 2024 roku już tylko 1 miliard. Na równowagę w biznesie i bilansie trzeba więc poczekać jeszcze dwa lata.

