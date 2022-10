Błędy w zarządzaniu miliardowymi aktywami i 9 tysięcy ludzi do zwolnienia

Szwajcarski Credit Suisse ratuje się przed upadkiem. Zamierza zwolnić 9 tysięcy pracowników, zlikwiduje bank inwestycyjny i sprzeda toksyczne aktywa. Pozyska 4 miliardy franków z nowej emisji akcji

Walka o przetrwanie, którą podjął Credit Suisse będzie długa i kosztowna.

Brak nadzoru nad inwestycjami w Stanach Zjednoczonych doprowadził do poważnych strat.

Nowa emisja akcji spowoduje pojawienie się w akcjonariacie nowych właścicieli.

Credit Suisse, drugi największy bank szwajcarski, od kilku miesięcy walczy o przetrwanie. Uwikłany w liczne postępowania sądowe w sprawie nielegalnych kont swoich klientów, uchylanie się od płacenia podatków, odszkodowania za błędne decyzje na amerykańskim rynku nieruchomości od czterech kwartałów, notuje stratę na podstawowej działalności bankowej.

Szwajcarski bank ponosi od czterech kwartałów straty, musi podjąć działania restrukturyzacyjne

W trzecim kwartale tego roku bank poniósł 4,03 miliardy franków szwajcarskich straty netto wobec 434 milionów franków zysku przed rokiem. To kolejny cios dla akcjonariuszy, którzy masowo pozbywają się papierów tej spółki.

Chcąc powstrzymać złą tendencję zarząd banku zdecydował się na radykalne decyzje, które ogłoszono dziś wraz w publikacją kwartalnych wyników finansowych. Bank chce dokonać do 2025 roku redukcji podstawowych kosztów działalności o co najmniej 15 procent co powinno skutkować oszczędnościami na poziomie 4 miliardów franków. Z pracy zostanie zwolnionych 9 tysięcy pracowników, w tym do końca roku 2,7 tysiąca. O 50 procent zostaną obniżone koszty usług konsultingowych i doradców inwestycyjnych. Ograniczone będą usługi zlecane podwykonawcom. W maksymalny sposób mają zostać wykorzystane własne kadry. Powinno to przynieść 4 miliardy franków oszczędności z czego 1,2 miliarda już w przyszłym roku.

Dział inwestycyjny, szczególnie aktywny na amerykańskim rynku finansowym, od wielu miesięcy przynosi straty związane ze złym zarządzaniem i konsekwencjami błędnych decyzji zostanie zlikwidowany. Wszystkie "zdrowe" i perspektywiczne projekty biznesowe trafią do nowego banku CS First Boston. Aktywa toksyczne i mało efektywne, ale mające potencjał do odzyskania chociażby częściowo włożonych środków, trafią do funduszu windykacyjnego. Ten podmiot nie dostanie zewnętrznego dofinansowania tylko będzie musiał sam na siebie zarabiać.

Pozostałe, trudne do egzekucji i tak zwanej sekurytyzacji kredyty i udziały w trwale nierentownych przedsięwzięciach za ułamek wartości zostaną przekazane w 2023 roku do funduszu inwestycyjnego Apollo Global Management. Umowę w tej sprawie już podpisano

Błędne decyzje dotyczące zarządzania aktywami doprowadziły do strat w segmencie inwestycyjnym

W przyszłym roku zostanie przeprowadzona nowa emisja akcji mająca na celu pozyskanie gotówki na bieżącą działalność operacyjną. Inwestorom zostaną zastaną zaoferowane papiery za 4 miliardy franków. Pomimo trudnej sytuacji banku nie powinno być kłopotów ze znalezieniem chętnych. Jako pierwszy zgłosił się Narodowy Bank Arabii Saudyjskiej, który za 1,5 miliarda franków nabędzie pakiet stanowiący 9,9 procent kapitału szwajcarskiego banku. Nie jest wykluczone, że także inne instytucje finansowe z Bliskiego Wschodu będą uczestniczyć w tej ofercie. Warto podkreślić, że od pewnego czasu Fundusz Inwestycyjny Kataru posiada 4,99 procent akcji Credit Suisse.

W ocenie ekspertów, bank z kilkuset miliardami aktywów jest za duży żeby upaść. Jednak skutki błędów w zarządzaniu i prowadzenie zbyt ryzykownej polityki zarządzania aktywami doprowadziły do bardzo poważnych problemów, które wymagają zdecydowanych kroków.

Otwarte pozostaje pytanie o pracowników centrów finansowych Credit Suisse w Polsce

Przy okazji działań restrukturyzacyjnych i programu ograniczenia zatrudnienia otwarte pozostaje pytanie czy pracownicy w polskich centrach Credit Suisse zlokalizowanych w Krakowie i we Wrocławiu także zostaną objęci zwolnieniami?

