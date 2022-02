Blik pobił rekord transakcji. W rok zrobił wynik jak za 6 lat

Wartość transakcji zrealizowanych za pośrednictwem Blika w 2021 roku wzrosła o przeszło 81 proc. do 103,3 mld zł z 57 mld zł rok wcześniej. Na koniec roku z systemu korzystało 10,1 mln osób. - 2021 rok jest dla nas szczególny. - Wyniki transakcyjne z tylko jednego roku można porównywać z tym, co udało się osiągnąć w sześć wcześniejszych lat łącznie - podkreśla Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Według danych Polskiego Standardu Płatności najlepszy w historii systemu był także ostatni kwartał 2021 roku.

Najczęściej Blik używany jest w e-commerce, to 67 proc. ogółu operacji.

Blikiem można płacić w terminalach – w tym również zbliżeniowo. W e-commerce oferuje przelewy na numer telefonu i możliwość wpłaty i wypłaty w bankomacie.

Najlepszy kwartał w historii Blika

Według danych Polskiego Standardu Płatności (PSP), operatora Blika, najlepszy w historii systemu był także ostatni kwartał 2021 roku. Zrealizowano wówczas 240 mln transakcji, co oznacza przeszło 70 proc. więcej niż w IV kw. 2020 roku.



Najwięcej, bo aż 160,9 mln stanowiły zakupy w e-commerce, to 67 proc. ogółu operacji Blikiem. PSP szacuje, że udział Blika we wszystkich transakcjach online na polskim rynku jest większy niż 70 proc. 5 proc. transakcji w e-commerce (7,3 mln) rozliczyli globalni operatorzy płatności, to sygnał że Blikiem coraz częściej płacimy w zagranicznych sklepach internetowych.

Użytkownicy systemu wykorzystują go także do przelewów na numer telefonu. Łączna liczba transakcji wyniosła w tym przypadku 39,55 mln wobec 15,5 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 155 proc. rok do roku. Transakcje P2P to już 16,5 proc. całej aktywności użytkowników. Możliwość natychmiastowego przekazywania pieniędzy z konta na konto, bez konieczności wpisywania numeru rachunku bankowego daje swoim klientom już 13 banków.



Polacy płacą Blikiem w tradycyjnych terminalach płatniczych, czemu sprzyja to, że sześć banków udostępniło płatności zbliżeniowe Blik. To Alior Bank, ING Bank Śląski, Millennium, mBank, PKO Bank Polski oraz Santander Bank Polska



29,3 mln takich transakcji w IV kwartale 2021 to niemal 150 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec grudnia 2020 roku usługę aktywowało 428 tys. osób. W ostatnim kwartale roku zapłacili zbliżeniowo Blikiem ponad 2,8 mln razy.



