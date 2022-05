BLIK rośnie jak na drożdżach. Prawie ćwierć miliarda transakcji

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku użytkownicy dokonali 247 mln transakcji BLIK-iem – poinformował Polski Standard Płatności, właściciel i operator systemu. To oznacza ponad 60 proc. wzrost rok do roku.

Według danych Polskiego Standardu Płatności na koniec pierwszego kwartału z BLIK korzystało już 10,5 mln osób, czyli o 39 proc. niż rok wcześniej. Liczba transakcji sięgnęła 247 mln co oznacza wzrost o 62 proc. rok do roku. W podobnym stopniu - o 63 proc. - wzrosła również wartość transakcji i wyniosła 32,6 mld zł.

Najpopularniejszym sposobem wykorzystanie systemu płatności BLIK jest e-commerce, gdzie zrealizowano 63 proc. wszystkich transakcji. W pierwszym kwartale użytkownicy BLIK-a zapłacili w sieci 156,3 mln razy - to o 38 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 18,8 mld zł wobec 12,8 mld rok wcześniej. Średnia wartość pojedynczego zakupu online wyniosła w tym okresie 120 zł.

- Użytkownicy BLIK-a po raz kolejny udowodnili, że płatności mobilne BLIK są dla nich wygodnym i intuicyjnym sposobem płacenia za zakupy w sieci. Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK konsekwentnie zwiększa w tym kanale dystans do kart. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski – na koniec grudnia 2021 r., liczba transakcji BLIK-iem była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 230 proc. - podkreślił Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności.

Dynamicznie rozwijał się również inny kanał płatności BLIK-iem – przelewy na numer telefonu, które w pierwszych trzech miesiącach roku stanowiły już 18 proc. transakcji, co oznacza wzrost o 5,6 pkt proc,. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku. Jeśli chodzi o liczbę transakcji wykonanych w tym kanale wzrost był jeszcze szybszy – takich płatności było o 136 proc. więcej niż rok wcześniej – w sumie było to 44,1 mln przelewów. Wartość płatności przekroczyła 5 mld zł.

"Od stycznia do marca imponujący wzrost odnotowały także płatności BLIK w tradycyjnych terminalach płatniczych. Liczba transakcji wzrosła do 36,8 mln – to aż o 172 proc. więcej niż rok temu i 26 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2021 roku. Istotnym czynnikiem powyższego wzrostu były intensywne działania promujące płatności zbliżeniowe BLIK. Od początku udostępnienia tej usługi przez sześć największych polskich banków aktywowało ją już ponad 800 tys. użytkowników. W analizowanym okresie zrealizowali oni aż 8,6 mln transakcji, co oznacza wzrost o 207 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego kwartał wcześniej" - czytamy w komunikacie PSP.

Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. Z BLIKA-a mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, Nest Banku, Banku Pocztowego i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej, w Banku BPS i bankach spółdzielczych Grupy BPS.

