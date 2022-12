BLIK rusza na podbój strefy euro

- Nową funkcją BLIKA, która jest obecnie rozwijana, są płatności odroczone - mówi w rozmowie z WNP.PL prezes Polskiego Standardu Płatności, Dariusz Mazurkiewicz.

Szybko rośnie liczba wpłat i wypłat bankomatowych oraz przelewów na telefon.

BLIK pozostaje jednym z najlepszych rozwiązań płatniczych i ma szansę na sukces na nowych rynkach.

W tym roku można się spodziewać ponad miliarda płatności z wykorzystaniem funkcji BLIK.

Miliard transakcji wykonanych w tym roku przy użyciu BLIKA jest już pewne. Na jakim pułapie można określić poziom dalszego rozwoju tej formy płatności w Polsce?

- Odpowiedź na to pytanie jest wielowymiarowa... Przede wszystkim dostrzegamy bardzo znaczącą zmianę struktury płatności, polegającą na tym, że coraz większy udział w wynikach BLIKA mają transakcje realizowane fizycznie w sklepach. Ten wskaźnik już teraz przekracza 20 proc. w całej skali transakcyjnej.

Równie szybko rośnie liczba wpłat i wypłat bankomatowych oraz przelewów na telefon. Te segmenty, ale także płatności w internecie notują stałe wzrosty transakcyjności. W przypadku tej ostatniej kategorii mamy już bardzo duży udział rynkowy – szacujemy, że na poziomie nawet 70 proc. Lawinowy przyrost w tej mierze w perspektywie nadchodzących lat jest mimo wszystko ograniczony...

Konsekwentnie rozwijamy jednak także inne funkcje. Dlatego chciałbym podkreślić, że BLIK to nie tylko płatności w e-commerce, ale także wygodna płatność zbliżeniowa czy przelewy na telefon, które - mimo dużej skali - są w naszej ocenie na początku drogi rozwojowej.

Objęcie naszą technologią obrotu bezgotówkowego ma ogromny potencjał. Mamy przed sobą dużo wyzwań, aby realizować nasze pomysły biznesowe.

Objęcie technologią obrotu bezgotówkowego w Polsce ma ogromny potencjał

Nową funkcją BLIKA, która jest obecnie rozwijana, są płatności odroczone. W formule technologicznej na dużą skalę postrzegamy tę dziedzinę jako bardzo ważną i perspektywiczną – w końcu świat analogowy nie od dziś dobrze zna takie zakupy "na zeszyt".

Wyszliśmy z założenia, że jeśli sprzedawca zna swego klienta i chce mu dać taką możliwość, to zgodzi się na taki rodzaj rozliczenia. Dlatego intensywnie pracujemy nad tym rozwiązaniem z bankami.

Oczywiście musimy ustalić zasady kredytowania, bo tak naprawdę tego głównie dotyczą te rozmowy. Zależy nam, aby udostępnienie tej usługi połączyć z edukacją – tak, aby korzystanie z niej nie napędzało niepotrzebnych emocji i aby klienci nie wpadali w szpony zakupowej lichwy.

Czy wejście na rynki zagraniczne jest częścią strategii BLIKA na najbliższe kwartały?

- Jest wiele rynków w Europie, gdzie nie ma odpowiednika BLIKA albo są lokalne inicjatywy, które chcą spopularyzować podobne rozwiązania, lecz one - z jakichś powodów - się nie przyjęły.

Oceniam, że w tej formule, w jakiej my działamy, wychodząc na nowe rynki, jesteśmy jednym z największych graczy europejskich. Mamy bardzo dobre rozwiązanie technologiczne, które znakomicie się sprawdziło w Polsce. Zostało ono przetestowane i sprawdzone - i ma wszelkie możliwości, żeby się przyjąć na innych rynkach – zarówno tych większych, jak i mniejszych.

Przystępujemy do takiego zadania – jest ambitne, ale w obszarze nowoczesnych płatności cyfrowych mamy wszelkie szanse na sukces. Uważam, że dysponujemy odpowiednim know-how i dobrym modelem biznesowym, aby uplasować nasz projekt w reżimach innych walut niż złoty.

Można wnioskować, że technicznie i technologicznie jesteście już przygotowani do ekspansji zagranicznej?

- Oczywiście. Dla nas klasycznym partnerem na każdym z rynków są banki. Najlepiej, jeśli taką współpracę podejmą z nami wszystkie – tak, jak się to udało zrealizować w Polsce. Dzięki temu mamy większą możliwość dotarcia do klientów.

Wiąże się to oczywiście z dużą pracą do wykonania. Przed nami dziesiątki rozmów, aby przekonać partnerów do tej inicjatywy.

Można powiedzieć, że to tylko jedna strona medalu – taka techniczno-organizacyjna. Przed nami jest jeszcze niezwykle ważne zadanie, polegające na dostosowaniu się do obowiązujących na danym rynku wymogów regulacyjnych.

Działamy w takim obszarze, gdzie nie ma specjalnego standardu europejskiego. Poniekąd jesteśmy przyzwyczajeni, że wiele zasad w Unii Europejskiej jest dobrze regulowanych. Tymczasem w segmencie, w którym działa BLIK, takich ułatwień nie ma... A zatem musimy mieć dobrą, wypracowaną relację z lokalnym regulatorem. A zazwyczaj tym regulatorem jest Bank Centralny.

W ciągu najbliższych miesięcy system zacznie działać na Słowacji

Dzisiaj rozpoczynamy naszą przygodę poza Polską – na Słowacji. Niedawno podpisaliśmy umowę zakupu tamtejszej spółki VIAMO i czekamy teraz na akceptację tej transakcji przez Narodowy Bank Słowacji. Po tejże zgodzie będziemy mogli rozpocząć pierwsze działania na zagranicznym rynku.

Rzecz jasna procesy, które zostaną tam wypracowane, wykorzystamy później na dowolnym rynku w strefie euro. Niemniej każdy z banków centralnych będzie dla nas bardzo ważnym partnerem,- tak samo jak banki komercyjne i ich aplikacje mobilne.

Technologia płatności mobilnych "made in Poland" ma szansę podbić strefę euro

W perspektywie najbliższych miesięcy ogłosimy ważną wiadomość o naszej ekspansji na kolejny kraj w Europie Środkowej. Oznacza to, że niebawem będziemy rozwijać się nie tylko na Słowacji.

Przyszły rok stanie się dla nas momentem, kiedy zaczniemy przeprowadzać na nowych rykach pierwsze procesy i transakcje w testowej skali. Taki jest cel: w perspektywie 2-3 lat chcemy mieć usystematyzowany proces pozyskiwania dużych klientów, na podstawie wypracowanych wcześniej mechanizmów. Zamierzamy pokazać, że nasza technologia "made in Poland" jest jak najbardziej konkurencyjna. Mamy znakomity patent i odpowiednio potrafimy skalować ten biznes.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl