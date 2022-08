BLIK się nie zatrzymuje. Kolejny kwartał z rekordowymi wynikami

Drugi tegoroczny kwartał przyniósł ponadprzeciętne wyniki transakcyjne BLIKA. Użytkownicy zrealizowali w tym czasie niemal 300 mln transakcji o wartości prawie 39 mld zł. Na koniec czerwca z BLIKA aktywnie korzystało już ponad 11 mln osób.







W drugim kwartale 2022 roku użytkownicy BLIKA zrealizowali 292 mln transakcji o wartości 38,7 mld zł.

Liczba transakcji wzrosła o 66 proc. w ujęciu rocznym, a ich wartość o 61 proc.

Najpopularniejszym sposobem wykorzystania systemu płatności BLIK jest e-commerce, gdzie zrealizowano 57 proc. wszystkich transakcji.

Dla porównania w pierwszym kwartale 2022 roku użytkownicy dokonali 247 mln transakcji BLIKiem, a wartość transakcji wyniosła 32,6 mln zł.

Drugi kwartał roku przyniósł więc kolejne ponadprzeciętne wyniki transakcyjne BLIKA. Użytkownicy zrealizowali w tym czasie 292 mln transakcji. To aż o 66 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wzrosła rok do roku o 61 proc. do 38,7 mld zł. Na koniec czerwca 2022 roku z BLIKA aktywnie i regularnie korzystało 11,3 mln osób, czyli 3,3 mln więcej niż rok wcześniej.

Od początku istnienia systemu BLIK jego użytkownicy zrealizowali przeszło 2 mld transakcji, z czego ponad pół miliarda miało miejsce w pierwszym półroczu tego roku.

- Przed nami kolejne produkty, które zaproponujemy naszym użytkownikom. Dzięki niedawnej decyzji UOKiK, który wyraził zgodę na rozszerzenie przez nas działalności o płatności odroczone, już wkrótce będziemy udostępniać zupełnie nową funkcję BLIKA. To rozwiązanie, które odpowie na potrzeby klientów i realnie wpłynie na rozwój całego segmentu BNPL w Polsce – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK.

Po pierwsze: e-commerce

Ze wszystkich transakcji BLIKIEM ponad 57 proc. stanowiły w minionym kwartale te zrealizowane w e-commerce - klienci zapłacili za zakupy online 167,4 mln razy – czyli o ponad jedną trzecią więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Między kwietniem a czerwcem wartość transakcji online osiągnęła 20,9 mld zł wobec 14,5 mld rok wcześniej. Średnia wartość pojedynczego zakupu online w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 125 zł.

Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK wyprzedza karty płatnicze pod względem liczby transakcji realizowanych w kanale online. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego na koniec marca 2022 r. liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 218 proc.

Stale rośnie także popularność polskiego systemu płatności mobilnych w globalnym e-commerce. Od niedawna z BLIKA do przyjmowania płatności bez konieczności dodatkowej integracji mogą korzystać także wszyscy europejscy klienci Stripe, platformy dostarczającej infrastrukturę finansową dla biznesu.

Po drugie: przelewy na telefon

Dynamicznie rośnie również liczba przelewów na telefon. Między kwietniem a czerwcem użytkownicy wykonali aż 57,2 mln takich transakcji, czyli o 124 proc. więcej niż rok wcześniej. Płatności P2P stanowią obecnie blisko 20 proc. wszystkich operacji BLIKIEM. Ich wartość w drugim kwartale osiągnęła poziom 6,7 mld zł (o 140 proc. więcej niż rok wcześniej), natomiast średnia wartość przelewu na telefon BLIK to 125 zł (w II kw. 2021 r. było to 118 zł).

Między kwietniem a czerwcem ogromną popularnością wśród użytkowników BLIKA cieszyły się transakcje w tradycyjnych terminalach płatniczych. W tym okresie Polacy zapłacili w ten sposób 55,3 mln razy. Ponad jedną czwartą tych operacji stanowiły płatności zbliżeniowe BLIK. Na koniec czerwca ich liczba wyniosła 15,4 mln – odpowiednio o 450 i 79 proc. więcej w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. i pierwszego kwartału tego roku. Od momentu udostępnienia usługi aktywowało ją już 1,2 mln osób.

Użytkownicy zapłacili dotychczas BLIKiem w 92 krajach, na sześciu kontynentach.

- to pokazuje, jak ważny jest globalny wymiar wprowadzanych na rynek rozwiązań płatniczych – mówi Dariusz Mazurkiewicz.

W drugim kwartale br. Polacy wykonywali średnio 3,2 mln transakcji BLIKiem dziennie. Dla porównania – w tym samym okresie ubiegłego roku było to 1,9 mln (wzrost o 68 proc.). W najlepszym dniu kwartału odnotowano niemal 4,5 mln transakcji. Średnia kwota operacji BLIKiem wyniosła w tym okresie 132 zł.

