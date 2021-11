BLIK zanotował w III kw. wzrost liczby transakcji o 76 proc.

Użytkownicy BLIK-a zrealizowali w trzecim kwartale tego roku 194 mln transakcji. To o 76 proc. więcej niż rok wcześniej. Z kolei łączna wartość transakcji wzrosła o 80 proc., do blisko 27 mld zł - poinformował w czwartkowym komunikacie Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK.

Dodano, że na koniec trzeciego kwartału z BLIKA aktywnie korzystało 8,6 mln użytkowników.

Najwięcej transakcji BLIK-iem realizowanych jest w polskim i zagranicznym ecommerce, udział tych transakcji wynosi obecnie 65,3 proc. W trzecim kwartale br. użytkownicy BLIK-a kupowali z jego pomocą w sieci 127 mln razy, z czego 4,6 mln zakupów (4 proc.) rozliczone zostało przez międzynarodowych operatorów płatności. Wartość transakcji online osiągnęła 15 mld zł. A średnia wartość pojedynczego zakupu to 118 zł.

Jak poinformowano w komunikacie, na drugim miejscu wśród najchętniej wykorzystywanych funkcji znajdują się przelewy na telefon BLIK - stanowią one 16,5 proc. wszystkich transakcji. W trzecim kwartale było ich 32 mln, czyli o 142 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy sięgnęła blisko 4 mld zł, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość przelewu na telefon BLIK to 123 zł.

"Bardzo szybko rośnie nie tylko liczba przelewów na telefon BLIK, ale także osób, które z nich korzystają. Z kwartału na kwartał zwiększa się udział transakcji P2P w ogólnej liczbie wszystkich realizowanych BLIKIEM. Wierzymy, że szybkie rozliczenia BLIKIEM mogą stać się dominującym sposobem przekazywania sobie pieniędzy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz.

Jak czytamy w komunikacie, liczba transakcji w tradycyjnych terminalach płatniczych wzrosła w trzecim kwartale rok do roku o 108 proc., do poziomu 25 mln. To 13 proc. wszystkich transakcji BLIK-em w trzecim kwartale. Ich wartość osiągnęła poziom 1,3 mld zł, a średnia wartość płatności w to 123 zł.

Z kolei 11 mln transakcji w trzecim kwartale zrealizowano w bankomatach. Liczba wpłat i wypłat wzrosła rok do roku o 43 proc. Ich wartość osiągnęła 7 mld zł, a średnia pojedyncza transakcja to 631 zł. Udział operacji realizowanych w bankomatach w stosunku do ogólnej ich liczby stanowi obecnie 5,5 proc. wszystkich transakcji BLIK-iem.

W trzecim kwartale 2021 r. użytkownicy realizowali BLIK-em średnio prawie 2,1 mln transakcji każdego dnia. W najlepszym dniu kwartału odnotowano 2,7 mln transakcji.

BLIK to standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z niego w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 95 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji płatniczych.

