Blisko 100 przebudowanych mostów i wiaduktów ma zwiększyć możliwości kolei na linii Poznań–Szczecin

Blisko 100 przebudowanych mostów i wiaduktów zapewni bezpieczne i sprawne przejazdy pociągów między Poznaniem a Szczecinem – poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace, prowadzone za ok. 4 mld zł, planowane są do końca 2022 r.

Jak poinformował w piątek Radosław Śledziński z biura prasowego PKP PLK, na ok. 187 km modernizowanej trasy przebudowanych zostanie 95 wiaduktów i mostów m.in. nad Wartą, Notecią i Drawą.

"Inwestycje zapewnią sprawne przejazdy pociągów pasażerskich, poprawią warunki przewozu towarów. Prace zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Pod wiaduktami będą nowe jezdnie, mieszkańcy zyskają chodniki i ścieżki rowerowe m.in. w okolicy Mokrza, Miałów, Drawskiego Młyna, Drawin i Mierzęcina" - podał Śledziński.

Dodał, że w Wielkopolsce zaawansowane prace widać już m.in. we Wronkach. Jak wskazał, nad Wartą gotowe są już nowe filary oraz stalowa część kolejowej przeprawy. Długi na 193 m i szeroki na ponad 12 metrów most powstaje etapami, a to umożliwia prowadzenie ruchu kolejowego. Zaawansowana technologia pozwala natomiast łączyć konstrukcję z segmentów.

"Na Pomorzu Zachodnim modernizowany jest m.in. wiadukt drogowy w Stargardzie. Obiekt przy stacji częściowo jest już rozebrany. W jego miejscu powstanie nowa konstrukcja dla kolei, a pod nią dwa pasy ruchu, chodniki i ścieżki rowerowe. Schody i windy prowadzące z wiaduktu bezpośrednio na perony ułatwią dostęp do pociągów. Obecnie wykonawca zmienia przebieg podziemnych instalacji, m.in. kabli energetycznych, które odkryto w trakcie prac. Podobnie zmienią się wiadukty w Stargardzie nad torami na ul. Bogusława IV, Konopnickiej praz Składowej" - podkreślił Śledziński.

Zaznaczył również, że na modernizowanej linii z Wielkopolski do Szczecina - na odcinkach: Poznań-Wronki, Wronki-Słonice, Słonice-Szczecin Dąbie - wymieniane są tory i sieć trakcyjna.

"Dla podróżnych powstają nowoczesne perony. Można z nich już korzystać w Poznaniu Woli, Kiekrzu, Pamiątkowie i Baborówku. Komfort w podróży zwiększają wiaty, ławki i antypoślizgowa nawierzchnia. Dla osób o ograniczonych możliwościach przygotowano pochylnie, a na stacjach powstają przejścia podziemne z windami. Podobny standard zapewniony będzie także na peronach m.in. we Wronkach, Szamotułach, Mokrzu, Drawinach, Podleścu, Dolicach, Kolinie i Choszcznie" - poinformował Śledziński.

Wskazał także, że pociągi jeżdżą nowym torem wyposażonym w sieć trakcyjną i urządzenia sterowania na szlakach: Poznań - Kiekrz, Rokietnica - Szamotuły, Pęckowo - Wronki.

"Równocześnie prace postępują między Słonicami a Choszcznem, Dolicami a Kolinem, Reptowem i Szczecinem Dąbie. Także na odcinku Dobiegniew - Bierzwnik oraz na stacji Drawski Młyn przed montażem nowych, rozbierane są stare szyny, podkłady i sieć trakcyjna. Postępy prac na wszystkich odcinkach linii kolejowej uwzględnia rozkład jazdy" - podał.

Śledziński zaznaczył, że efektem realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycji będzie m.in. zwiększenie prędkości między Poznaniem a Szczecinem do 160 km/h. Skrócić to ma czas przejazdu najszybszych pociągów o ok. 50 min.

Projekt "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie" to jedna z największych inwestycji w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Planowane do końca 2022r. prace za ok. 4 mld zł są dofinansowane z instrumentu Unii Europejskiej CEF "Łącząc Europę" w kwocie ok. 2 mld zł.