Blisko 2,5 mld zysku PKO BP w I półroczu. Oto najnowsze dane

Zysk netto PKO Banku Polskiego uzyskany w I półroczu 2021 r. wyniósł 2,486 mld zł był o 1,301 mld zł wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. - poinformował w czwartek (12 sierpnia) bank w raporcie.

Z kolei skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego uzyskany w I półroczu 2021 r. wyniósł 2 413 mln zł i był o 1 107 mln zł (+84,7 proc.) wyższy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Wynik na działalności biznesowej w tym czasie wyniósł 7 390 mln zł i był o 195 mln zł, tj. o 2,7 proc. wyższy niż w I półroczu 2020 r., głównie w efekcie wzrostu wyniku pozostałego i wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku z tytułu odsetek."Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2021 roku wyniósł 4 717 mln zł, tj. o 530 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższy wynik był determinowany głównie spadkiem rynkowych stóp procentowych, co przełożyło się na oprocentowanie poszczególnych aktywów odsetkowych" - napisano w "Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za I półrocze 2021 roku".Jak podano, przychody odsetkowe grupy PKO BP w tym czasie wyniosły 5 044 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. były niższe o 1 226 mln zł. Koszty odsetkowe wyniosły 326 mln zł i były niższe o 697 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Koszty działania w I półroczu 2021 r. wyniosły 3 099 mln zł i były niższe o 3,4 proc. r/r.Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła niemal 393 mld zł i wzrosła od początku roku o niemal 16 mld zł.Jak podano w sprawozdaniu, na koniec czerwca br. zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO BP wynosiło 25 844 etaty, co oznacza spadek o 15 etatów w porównaniu do końca 2020 roku.Zgodnie ze sprawozdaniem, w skład Grupy Kapitałowej Banku na 30 czerwca br., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wchodził PKO Bank Polski jako jednostka dominująca oraz 37 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio. PKO BP obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.