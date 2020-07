Blisko 4,5 mln zł na modernizację Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Blisko 4,5 mln zł dofinansowania ze środków unijnych i budżetowych otrzyma Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pieniądze będą przeznaczone na kompleksową modernizację centralnej sterylizacji oraz doposażenie izolatek dla małych pacjentów.

"Wsparcie finansowe pomoże naszemu szpitalowi w profilaktyce i zwalczaniu Covid-19. Pozwoli na sprawną i skuteczną dezynfekcje szpitalnych izolatek oraz pomoże w prawidłowej sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych. To niezwykle ważne procedury, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa" - powiedział w środę dyrektor szpitala Marian Kreis.

Projekt obejmuje zakup myjni, dezynfekatorów, sterylizatorów oraz wytwornicy pary. Dzięki dofinansowaniu szpital wprowadzi też system komputerowy do obsługi centralnej sterylizacji i stacji przygotowania łóżek.

W ramach przedsięwzięcia izolatki na poszczególnych oddziałach szpitala zostaną wyposażone w urządzenia do utylizacji naczyń jednorazowych, a także w sprzęt do dekontaminacji plazmowej. Usprawni to proces dezynfekcji pomieszczeń i zwiększy bezpieczeństwo epidemiczne pacjentów i personelu GCZD, szczególnie w czasie pandemii.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach to jeden ze szpitali, które decyzją wojewody śląskiego zostały w czasie pandemii SARS-CoC-2 postawione w stan podwyższonej gotowości. Szpital przez cały ten okres kontynuował leczenie małych pacjentów, zarówno na oddziałach, jak i w przyszpitalnych poradniach, a także przyjmował pacjentki do porodów. W placówce wprowadzono jednak szereg istotnych procedur służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Skuteczna sterylizacja i dezynfekcja są ważną częścią tych działań.

Całkowita wartość projektu modernizacyjnego to blisko 4,7 mln zł. Na kwotę tę składa się prawie 4 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego, niespełna 0,5 mln zł dotacji z budżetu państwa oraz ponad 230 tys. zł ze środków własnych szpitala. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano w ostatnim czasie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Zatrudniające ponad tysiąc osób Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce - rocznie przyjmuje na oddziały szpitalne ok. 17 tys. pacjentów, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W placówce działają 24 poradnie specjalistyczne oraz 18 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa osiem klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultrarzadkich u dzieci.