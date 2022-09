Blisko 50 połączeń w zimowym rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska

Blisko 50 połączeń znalazło się w nowym, zimowym rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska, który zacznie obowiązywać od 30 października. W grudniu do kierunków południowych dołączy rozkładowa nowość – Porto. Połączenie będą realizowały linie Ryanair.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W nowym rozkładzie lotów znalazło się 49 połączeń, w tym 39 kierunków niskokosztowych, 5 sieciowych i 5 czarterowych.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś podkreślił, że w zimowej siatce lotów pozostaje lwia część popularnych kierunków południowych, które cieszą się powodzeniem wśród podróżnych przez cały rok. "Wzmacnia się również oferta sieciowa, a także powracają lubiane czartery. Po naprawdę udanym sezonie letnim liczymy na utrzymanie tendencji wzrostowej i zakończenie roku 2022 roku z ruchem pasażerskim na poziomie około 2,6 mln pasażerów" - powiedział.

Nowością w zimowym rozkładzie lotów będzie połączenie do Porto. Loty od 11 grudnia zrealizują linie Ryanair. Samoloty będą startować w niedziele i środy, a lot potrwa 3 godziny i 30 minut.

Władze lotniska podały, że pierwszy raz w historii w zimowym rozkładzie znalazły się codzienne rejsy z Wrocławia do Dublina obsługiwane przez linie Ryanair - do tej pory było to sześć lotów w tygodniu. Wzrośnie również liczba rejsów tego przewoźnika do Malagi (od 14 grudnia będą to dwa rejsy w tygodniu), do Gdańska (z dwóch do trzech lotów tygodniowo) i do Wenecji-Treviso - tu również loty będą realizowane trzy razy w tygodniu (we wtorki, piątki i niedziele).

"Te zmiany pozwolą nam zwiększyć liczbę operacji w tygodniu nawet o 13 proc. w stosunku do roku 2019 roku. Ten wynik stawia nas zdecydowanie powyżej średniej dla sześciu największych lotnisk Ryanaira w Polsce, które mają łączny wzrost o 6,7 proc." - wskazał Kuś.

Wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj zwrócił uwagę, że harmonogram rejsów sprzyja planowaniu okołoweekendowych wylotów prosto z Wrocławia. "Wystarczy jeden lub dwa dni wolnego w pracy, by cieszyć się kilkudniowym wypoczynkiem nad Morzem Śródziemnym lub Oceanem Atlantyckim" - zauważał.

W nowym rozkładzie lotów wśród popularnych kierunków południowych znalazło się siedem włoskich (Bolonia, Mediolan, Palermo, Wenecja-Treviso, Rzym, Turyn i Mediolan), cztery hiszpańskie (Alicante, Malaga, Barcelona i Lanzarote), dwa cypryjskie (Larnaka i Pafos), jeden portugalski (Porto) i połączenie na Maltę. Do większości z tych miejsc przewoźnicy będą latali dwa, lub trzy razy w tygodniu.

"Dodatkowo we wrześniu Wizz Air wymienił maszyny na większe A321, co sprawiło, że liczba oferowanych miejsc w samolotach wzrosła z 180 do 230. Przykładem mogą być np. samoloty na Lanzarote, gdzie liczba miejsc dla pasażerów zwiększyła się o ponad 20 proc." - dodał Pacamaj.

Pasażerowie wrocławskiego lotniska jesienią i zimą będą mogli odwiedzić również Gruzję, Islandię, a także skandynawskie stolice - Oslo i Sztokholm. Polecieć będzie można także do Billund, gdzie znajduje się słynny Legoland.

Nowy rozkład lotów to także bogata siatka połączeń do Wielkiej Brytanii (Bournemouth, Bristol, East Midlands, Edynburg, Leeds, Liverpool, Londyn, Manchester, Newcastle, Doncaster) i Irlandii (Dublin, Shannon).

Przewoźnicy sieciowi na najpopularniejszych kierunkach zwiększyli liczbę rejsów. Lufthansa dodała nowy lot z Wrocławia do Monachium w czwartki i piątki (łącznie w tych dniach będą realizowane trzy połączenia). Przewoźnik zmienił też samoloty do Frankfurtu na większe (Embraer 190), dzięki czemu liczba miejsc dla pasażerów z Wrocławia zwiększy się o 25 proc.

W rozkładzie połączeń sieciowych znalazły się także loty do Warszawy (sześć połączeń dziennie od poniedziałku do piątku i pięć w niedziele), do Zurychu (SWISS) - w poniedziałki i piątki, a także do Amsterdamu (KLM) - codziennie z wyjątkiem czwartków.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl