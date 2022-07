Blisko 700 mln zł podatków od sprzedaży tzw. małpek

W maju 2022 r. wpływy z podatku cukrowego wyniosły 143 mln 842 tys. zł i są one na poziomie zbliżonym do wpływów w ubiegłym roku – poinformowała na posiedzeniu sejmowej Podkomisji Zdrowia Agnieszka Borek z Ministerstwa Finansów. Przekazała, że MF opracowało projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym w odniesieniu do regulacji opłaty cukrowej.

Ustawa o tzw. opłacie cukrowej, z 14 lutego 2020 r., nakłada m.in. podatek na słodzone napoje i opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpek.

Przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania ustawy o opłacie cukrowej wpływy były na poziomie ponad 70 mln zł, później wyszła ona średnio ok. 150 mln zł miesięcznie.

Opłata cukrowa wymusiła u części producentów zmianę strategii produktowej, czyli zmniejszenie zawartości cukru w produktach, czy rezygnację ze stosowania kofeiny czy tauryny.

Ustawa o tzw. opłacie cukrowej, z 14 lutego 2020 r., nakłada m.in. podatek na słodzone napoje.

Wprowadza zmiany w różnych przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, m.in. tzw. opłatę cukrową i opłatę za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml, czyli tzw. małpek. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 r.

Opłata cukrowa i małpki

W czwartek na posiedzeniu sejmowej Podkomisji Zdrowia wysłuchano informacji na temat wpływu podatku cukrowego na zachowania prozdrowotne obywateli i zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej (cukrzyca, otyłość).

- Przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania ustawy o opłacie cukrowej wpływy były na poziomie ponad 70 mln zł, później wyszła ona średnio ok. 150 mln zł miesięcznie - powiedział dyr. departamentu zdrowia publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański.

Z tytułu opłaty małpkowej, która rozliczana jest półrocznie, za ubiegły rok wpływy wyniosły ok 700 mln zł.

Powiedział, że podniesienie ceny powinno skutkować spadkiem popytu nawet o 30 proc. Wolumen sprzedaży spadł o 7,8 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Wspomniał, że "według Centrum Monitorowania Rynku opłata wpłynęła na wzrost ceny, co spowodowało spadek sprzedaży.

Poza tym "opłata cukrowa wymusiła u części producentów zmianę strategii produktowej, czyli zmniejszenie zawartości cukru w produktach, czy rezygnację ze stosowania kofeiny czy tauryny".

Zmiana nawyków żywieniowych

Rozpoczęto także wzbogacać napoje o soki owocowe oraz wprowadzać mniejsze opakowania, bo opłata ustalana jest w przeliczeniu na litr, czyli im mniejsze opakowanie, tym mniej cukru w produkcie, a więc niższa opłata.

- Spodziewamy się zmiany nawyków żywieniowych oraz spadku sprzedaży i utrzymania wpływów z opłaty - powiedział Poznański.

Zapowiedział, że "w roku 2022 i 2025 zostanie zrobione badanie preferencji konsumentów, dotyczących wyborów żywieniowych, a także przegląd składu wartości odżywczych wybranych produktów dostępnych na rynku".

Skomplikowany pobór

Naczelnik Agnieszka Borek z Ministerstwa Finansów zwróciła uwagę, że pobór opłat z podatku cukrowego jest obecnie bardzo skomplikowany z powodu szerokiego katalogu podmiotów zobowiązanych do tej opłaty.

- W związku z tym MF opracowało projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym w odniesieniu do regulacji opłaty cukrowej. Jego celem jest uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych oraz wyeliminowanie ograniczeń i wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowanie obowiązujących przepisów - powiedziała Borek.

Wyjaśniła, że dopracowano definicję napoju podlegającego opłacie, definicję wprowadzenia na rynek krajowy napoju oraz skonkretyzowano zdarzeń skutkujących obowiązkiem opłaty.

- Projekt zawiera również obniżenie wysokości sankcji oraz możliwość zwrotu zapłaconej opłaty od napojów wyprowadzonych z kraju - dodała.

Wpływy mniejsza od założonych

Zwróciła uwagę, że "wprowadzenie opłaty, według założeń projektodawcy, miało przynieść miesięczne wpływy w wysokości 250 mln zł, tymczasem w 2021 r. wahały się one od 76-171 mln zł, a w roku bieżącym - między 67 mln do 153 mln zł".

- W lutym nastąpił największy dotychczasowy spadek wpływów do poziomu niespełna 67 mln zł - powiedziała Borek. Wśród czynników to powodujących wskazała: wybuch wojny w Ukrainie, postępujący spadek konsumpcji, zmniejszenie ilości podmiotów składających informacje o opłacie, co może świadczyć o niskiej i ciągle spadającej dyscyplinie podatkowej.

- Innym czynnikiem może być także unikanie przez podmioty składania korekt informacji o opłacie z powodu wysokich i nieproporcjonalnych sankcji - dodała.

Poinformowała, że "w maju br. wpływy z podatku cukrowego wyniosły 143 mln 842 tys. zł, czyli w ciągu 5 miesięcy br. wpłynęło 611 mln 692 tys. zł". Jak oceniła, "są one na poziomie zbliżonym do wpływów z ubiegłego roku".

Dariusz Dziełak z Narodowego Fundusz Zdrowia powiedział, że na razie jest zbyt wcześnie, aby ocenić pozytywny wpływ podatku na zachowania prozdrowotne Polaków.

- Z obserwacji danych dotyczących korzystania ze świadczeń zachowania obywateli w dużej mierze zostały przykryte skutkami trwającej pandemii - stwierdził.

Zachorowania na cukrzycę

Poinformował, że od 2018 r. rokrocznie na cukrzycę zapada w Polsce 350-360 tys. osób. W roku 2020 zanotowaliśmy 306 tys., ale biorąc pod uwagę dane z roku 2020 i 2021, to wskaźniki są zbliżone do danych z poprzednich lat.

Zwrócił uwagę, że główną grupą osób, która zapada na cukrzycę są dorośli.

- W przypadku dzieci poniżej 18. roku życia odnotowujemy 22-23 tys. chorych, zaś liczba nowych zachorowań w ciągu roku waha się między 3,8 tys. a 4,5 tys. - powiedział Dziełak.

Poinformował, że roczne wydatki NFZ na leczenie chorych z cukrzycą w roku 2021 wyniosły ponad 2 mld 100 mln zł. Wyjaśnił, że główną pozycją tych kosztów są leki - ponad 1 mld zł, paski do oznaczani glukozy, czyli wyroby medyczne - 500 mln zł, świadczenia zdrowotne z rozpoznaniem głównym cukrzycy - 427 mln zł. Poza tym były wyroby medyczne związane z pompami infuzyjnymi i systemy ciągłego monitorowania glukozy.

