Blisko 93 mln zł z budżetu Mazowsza dla subregionu radomskiego w 2020 r.

Prawie 93 mln zł z budżetu Mazowsza trafi w tym roku do subregionu radomskiego – poinformował w środę wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty i modernizacje dróg, inwestycje w szpitalach, placówkach kultury i oświaty.

Rajkowski powiedział, że większość tegorocznych projektów w subregionie radomskim to kontynuacja inwestycji, które są już prowadzone. "W 2020 r. rozpoczynamy natomiast prace - na razie projektowe - związane m.in z budową nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku, rozbudową Muzeum Gombrowicza we Wsoli czy budową nowego SOR-u w radomskim szpitalu wojewódzkim" - poinformował wicemarszałek na środowej konferencji prasowej w Radomiu.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zbigniew Ostrowski zapowiedział realizację wielu inwestycji drogowych. Dokończona zostanie m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w Milejowicach w gm. Zakrzew, a także drogi wojewódzkiej nr 733 w Rawicy w gm. Tczów. Ważnym zadaniem - jak mówił - jest także rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 od miejscowości Regów Nowy do Wysokiego Koła (powiat zwoleński). W tym roku ma się też zakończyć rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów-Szydłowiec na terenie Chlewisk (powiat szydłowiecki). W planach jest także rozpoczęcie budowy drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą.

Zaplanowane w budżecie całego Mazowsza dochody mają wynieść ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane wpływy z podatków CIT i PIT. Wydatki oszacowano na ponad 3,7 mld zł.

Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że budżet na 2020 r. jest największym w 21-letniej historii Mazowsza. "Bardzo znaczące środki - ponad 1,2 mld zł - przeznaczamy na inwestycje" - powiedział.

Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie w tym roku blisko 600 mln zł. "To z jednej strony wynik zwiększonych dochodów, ale z drugiej strony pokazuje, jaka jest skala obciążenia Mazowsza na rzecz innych województw" - stwierdził Struzik. Dodał, że prawie 83 proc. dochodów pochodzi z obszaru metropolitarnego, czyli z Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów, a pozostałe 17 proc. to dochody z 32 powiatów pozametropolitarnych.

"Polityka, którą realizuje zarząd i samorząd Mazowsza służy wyrównywaniu poziomu rozwoju. I tylko dzięki takim dużym dochodom z metropolii możemy transferować znaczące pieniądze w obszar pozametropolitarny" - podkreślił Struzik. Jego zdaniem właśnie dzięki temu możliwa jest realizacja licznych programów wsparcia dla powiatów i gmin, jednostek OSP, na co władze Mazowsza przeznaczą ponad 110 mln zł. Chodzi m.in. o 50 mln zł na równomierny rozwój woj. mazowieckiego, 14 mln zł dla sołectw, 10 mln zł na obiekty sportowe, 10 mln zł na ochronę powietrza, 10 mln zł na pracownie informatyczne i językowe i 8 mln zł dla OSP.