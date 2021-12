Blisko 93 proc. inwestycji programu kolejowego zakończone lub w realizacji

Blisko 93 proc. inwestycji powstających w ramach Krajowego Programu Kolejowego, którego wartość to prawie 77 mld zł zostało już ukończonych lub znajduje się na etapie realizacji - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe w środowym komunikacie.

Jak informuje zarządca kolejowej infrastruktury, łączna wartość inwestycji zakończonych oraz w trakcie realizacji to 71,2 mld zł.

Zakończono inwestycje o wartości 20,4 mld zł, w realizacji, na różnych poziomach zaawansowania, są inwestycje o wartości 50,8 mld zł. Inwestycje te są realizowane średnio w ciągu 2-3 lat, oznacza to, że wykonawcy mają zapewniony front robót do połowy 2023 r. Natomiast na etapie przetargów są obecnie inwestycje o wartości 2,5 mld zł.

Jak informują PKP PLK, wykorzystanie środków unijnych i budżetowych osiągnęło najwyższą wartość w historii spółki. Na podobnym etapie poprzedniej perspektywy zrealizowano wydatki na poziomie 13,7 mld zł, obecnie inwestycje za ok. 45 mld zł służą podróżnym i już usprawniły przewóz towarów na ponad 5 500 km nowych torów.

"Efektywnie wykorzystujemy środki unijne. Dzięki nim poprawiają się warunki podróży. Mieszkańcy każdego województwa, dużych i mniejszych miejscowości zyskali lepszy dostęp do kolei i ofertę lepszych podróży. Szybciej i krócej jeździmy z Warszawy do Trójmiasta, z Krakowa do Katowic, z Poznania do Wrocławia czy z Warszawy do Olsztyna. Powróciły pociągi m.in. z Dębicy do Mielca i przez Zagłębie Miedziowe" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

