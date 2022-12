Blisko połowa Polaków planujących wyjazd świąteczny wybierze Małopolskę, z czego najwięcej osób pojedzie do Zakopanego - wynika z danych serwisu turystycznego Nocowanie.pl. Średnia cena noclegu za osobę na dobę w tym czasie to 128 zł, tj. o blisko 30 proc. więcej niż w wakacje.

Jak wynika z danych serwisu turystycznego Nocowanie.pl, blisko połowa Polaków wyjeżdżających w okresie świątecznym wybiera się do województwa małopolskiego. Co trzecia osoba wybierze się do woj. dolnośląskiego lub śląskiego, a 10 proc. zamierza spędzić Boże Narodzenie nad morzem - w woj. pomorskim lub zachodniopomorskim.

Wśród miejscowości największą popularnością cieszy się Zakopane, wybierane przez blisko 25 proc. wyjeżdżających. Na drugim miejscu uplasował się Karpacz, którego wybrało 10 proc. turystów. Podium zamyka Szklarska Poręba z wynikiem 6,5 proc. Wśród 20 najczęściej wyszukiwanych miejscowości spośród tych położonych nad morzem znalazł się tylko Kołobrzeg.

Jak wynika z szacunkowych wyliczeń ekspertów z Nocowanie.pl na podstawie już opłaconych zaliczek, średnia cena noclegu za osobę na dobę w okresie tegorocznego Bożego Narodzenia wyniesie 128 zł. To niemal o 30 proc. więcej niż w czasie wakacji.

Według serwisu Polacy nie planują w tym roku łączyć wyjazdów na Boże Narodzenie i Sylwestra. Ponad 80 proc. osób poszukujących zakwaterowania od 22, 23 lub 24 grudnia jest zainteresowanych pobytem od dwóch do pięciu dni. Największą popularnością cieszą się wyjazdy cztero- i trzydniowe, wybierane odpowiednio przez 35 proc. i 22 proc. turystów. Tylko co dziesiąta osoba zamierza wydłużyć pobyt do Sylwestra, na czas od ośmiu do jedenastu dni - podano.

Jak wskazano, najliczniejszą grupę wyjeżdżających, 23 proc., stanowią pary bez dzieci. Niemal 12 proc. to dwoje dorosłych z dwojgiem dzieci, a 9 proc. - dwoje dorosłych z jednym dzieckiem. Nieco ponad 3 proc. stanowią osoby wyjeżdżające w pojedynkę. W sumie ponad połowa wszystkich wyszukiwań w okresie świątecznym dotyczy zakwaterowania dla grup od jednego do dziewięciorga dorosłych z od jednego do dziewięciorga dzieci.

Tomasz Zaniewski z serwisu Nocowanie.pl wskazał, że zazwyczaj Polacy na odpoczynek od codzienności poszukują noclegu w kwaterach i pokojach. "Również w okresie Bożego Narodzenia wybiera je ponad 28 proc. turystów, widzimy jednak wzrost zainteresowania domkami i willami - obecnie dotyczy ich prawie jedna trzecia wszystkich wyszukiwań. Nic w tym dziwnego, wiele osób planuje wyjazd w liczniejszym gronie, poza tym w święta chcemy przede wszystkim przyjemnie spędzić czas, odpocząć w komfortowych warunkach" - ocenił w informacji.

Dodał, że popularnym rodzajem zakwaterowania są również pensjonaty, w których święta planuje spędzić 13,5 proc. wyjeżdżających, oraz apartamenty, wybierane przez 13 proc. Niecałe 5 proc. szuka noclegu w hotelach i hostelach, a blisko 3 proc. w gospodarstwach agroturystycznych.

Portal turystyczny Nocowanie.pl działa od 17 lat, w sezonie korzysta z niego do ok. 4 mln użytkowników miesięcznie.

