Błyskawicznie rozdano 95 mln zł z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Tuż po rozpoczęciu zakończył się w poniedziałek nabór w konkursie „Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego” w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł.

O grant można było aplikować przez Internet od godz. 9.00 w poniedziałek od godziny 9. Wielu przedsiębiorców, którzy punktualnie o tej porze wysłało wniosek otrzymało informację, że nabór został zakończony.

Prezes Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (WARP) Krzysztof Urbaniak poinformował w poniedziałek w Poznaniu na konferencji prasowej, że złożono ponad 50 tys. wniosków na łączną kwotę 1,7 mld zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania zakwalifikowanych zostało ponad 3 tys. podmiotów.

"Z przeprowadzonego postępowania zostanie przeprowadzony raport. Zostanie on przesłany także do minister Jadwigi Emilewicz - także po to by pokazać skalę zapotrzebowania na pomoc" - powiedział.

Jak podkreślił, pomoc udzielona w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest największym tego typu wsparciem w kraju, przygotowanym przez samorząd regionu.

Na konferencji prasowej przed siedzibą WARP pojawili się m.in. przedsiębiorcy niezadowoleni z wyniku naboru. Ich zdaniem postępowanie "nie było konkursem, ale loterią", zaś rozdzielana pomoc niekoniecznie trafi do podmiotów najbardziej poszkodowanych wskutek COVID-19.

"Wszystko odbyło się w sposób transparentny. Wynajęliśmy profesjonalną firmę, która przeprowadziła to postępowanie na zewnętrznych serwerach. Przyjęliśmy kryteria określone przez rząd. Z wyprzedzeniem uruchomiliśmy generator wniosków. Nie było możliwości złożenia wniosku przed 9.00. W pierwszej sekundzie kliknęło ok. 48 tys. ludzi" - wyjaśniał Urbaniak.

Prezes WARP zapewnił, że przedsiębiorcy, którym nie powiodło się w naborze niebawem będą mogli się starać o specjalne pożyczki.

Projekt Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa skierowany jest do przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19. Realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.