Ceny benzyny i oleju napędowego mogą spaść o ok. 70 gr na litrze

Po zapowiadanej obniżce VAT na paliwa ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby spaść o ok. 70 gr na litrze – ocenili w piątek analitycy BM Reflex. Wskazali, że w tym tygodniu średnie ceny paliw spadły od 1 do 3 gr na litrze. W następnym tygodniu powinny utrzymać się blisko aktualnych poziomów.

W piątkowym wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd obniży stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Jak mówił, obniżka powinna wejść w życie od początku lutego. Niższe stawki będą obowiązywać "na początek na pół roku".



Szczegóły Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 mają być przedstawione w przyszłym tygodniu.



Jak podało BM Reflex, początek stycznia utrwala niższe ceny paliw na stacjach: na części z nich nie zanotowano zmian w stosunku do końca roku, a na części pogłębienie spadków.



Analitycy firmy poinformowali, że średnie ceny paliw w tym tygodniu spadły od 1 do 3 groszy na litrze i w środę 5 stycznia wynosiły odpowiednio: dla benzyny bezołowiowej 95 - 5,73 zł/l (-1 gr/l), bezołowiowej 98 - 6,00 zł/l (-2 gr/l), dla oleju napędowego - 5,75 zł/l (-1 gr/l) i autogazu - 3,16 zł/l (-3 gr/l).



Analitycy przewidują, że w następnym tygodniu ceny paliw powinny utrzymać się blisko aktualnych poziomów, niezależnie od poziomów cen na rynku hurtowym. Jednocześnie podkreślili, że rośnie ryzyko podwyżek, spowodowane wzrostem cen ropy Brent do poziomu powyżej 80 USD/bbl.



- Jeśli notowane w pierwszym tygodniu stycznia podwyżki cen hurtowych będą kontynuowane, to za kilka - kilkanaście dni ceny paliw na stacjach mogą zacząć rosnąć - ocenili.



Dodali, że szansą na niższe ceny paliw na stacjach staje się zapowiedź obniżenia stawki VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się automatycznie na obniżkę cen paliw na stacjach.



- Przy obecnym poziomie cen hurtowych ceny detaliczne benzyny i oleju napędowego mogłyby spaść o około 70 groszy na litrze - stwierdzili analitycy.