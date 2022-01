BM Reflex: po obniżeniu VAT benzyna i diesel stanieją o ok. 70 gr

Po 1 lutym br.ceny detaliczne paliw będą zawierały niższy podatek VAT, co przyniesie obniżki rzędu ok. 70 gr za litr benzyny i diesla i ok. 35 gr za litr autogazu. Za benzynę Pb95 zapłacimy wówczas około 5,25 zł za litr, za ON około 5,30 zł za litr, a za litr autogazu około 2,75 zł - przewiduje BM Reflex w piątek. Obniżone od 1 lutego ceny paliw nie muszą pozostać na długo. Nie wszystkie podwyżki cen na rynku hurtowym przełożyły się już na ceny detaliczne - poinformowało BM Reflex w piątkowym komentarzu.

W wyniku ostatnich podwyżek cen paliw, w dużym stopniu został ograniczony efekt pierwszej tarczy antyinflacyjnej - oceniło BM Reflex w piątek.

"Po 20 grudnia ubiegłego roku roku ceny na stacjach spadły średnio o ponad 20 gr za litr benzyny i oleju i o 15 gr za litr autogazu. Za benzynę bezołowiową 95 płaciliśmy 5,77 zł za litr, za olej napędowy - 5,78 zł za litr, a autogazu - 3,21 zł za litr" - przypominają analitycy.

Potwierdzają, że taniej będzie od wtorku, 1 lutego, kiedy zaczną obowiązywać obniżone stawki podatku VAT na paliwa w ramach drugiej tarczy antyinflacyjnej.

"Ceny detaliczne będą zawierały niższy podatek VAT, co przyniesie obniżki rzędu około 70 gr za litr benzyny i diesla i około 35 gr za litr autogazu. Za benzynę Pb95 zapłacimy wówczas około 5,25 zł za litr, za ON około 5,30 zł za litr, a za litr autogazu około 2,75 zł.

BM Rewlax zaznacza, że nie wszystkie podwyżki cen z rynku hurtowego zostały przełożone na detal, stąd obniżone 1 lutego ceny paliw na stacjach, nie muszą pozostać na długo.

BM Reflex zwraca uwagę, że ceny ropy Brent przekroczyły poziom 90 dolarów za baryłkę, dolar ponownie kosztuje ponad 4,10 PLN - to skutkuje wzrostem hurtowych cen paliw, które wcześniej czy później zostaną przeniesione na ceny detaliczne.

"Z tego też powodu już drugi tydzień z rzędu mamy do czynienia ze wzrostem cen benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw" - dodają analitycy.

Według danych na dzień 27 stycznia 2022r., przedstawionych przez BM Refle, za litr benzyny bezołowiowej 95 zapłacimy średnio 5,87 zł, za litr bezołowiowej 98 - 6,14 zł, za litr oleju napędowego - 5,93 zł za litr i autogazu - 3,10 zł. Tym samym ceny benzyny i oleju napędowego wzrosły o 8-9 gr za litr. Ceny autogazu spadły natomiast o 1 gr za litr.

Analitycy dodają, że mimo rozwiązań mających na celu obniżenie cen paliw, te wciąż będą droższe niż przed rokiem.

BM Reflex stwierdza w komentarzu, że ceny marcowej serii kontraktów na ropę naftową Brent ustanowiły w ostatnim tygodniu stycznia tegoroczne maksima na poziomie 91,04 dolarów za baryłkę.

"W piątek rano ropa Brent kosztowała około 90 dolarów za baryłkę i jest to szósty z rzędu tydzień nieprzerwanego wzrostu cen. W sumie od początku grudnia ubiegłego roku ropa naftowa podrożała już blisko 25 dolarów za baryłkę" - podają analitycy.

Ich zdaniem, obecnie uwaga rynku skupi się na zaplanowanym na 2 lutego spotkaniu OPEC+.

"Rynek oczekuje utrzymanie obecnego kształtu polityki podażowej. Wzrosty cen ropy naftowej wspiera silny popyt, mimo trwającej pandemii koronawirusa oraz kurczące się wolne moce przerobowe OPEC+" - stwierdził BM Reflex.

Zgodnie z ostatnimi danymi amerykańskiej EIA zapasy ropy naftowej wzrosły w ubiegłym tygodniu 2,4 mln baryłek do 416,2 mln baryłek i ich poziom jest 8 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku - poinformowano w komunikacie.

Produkcja ropy naftowej zmniejszyła się 0,1 mln baryłek dziennie do 11,6 mln baryłek dziennie.

"Po raz kolejny pozytywnie zaskoczył odczyt konsumpcji. Amerykański popyt na paliwa wzrósł w skali tygodnia 0,5 mln baryłek dziennie do 22,4 mln baryłek dziennie. W pierwszych trzech tygodniach stycznia średni poziom konsumpcji wyniósł 21,7 mln baryłek dziennie i był 1 mln baryłek dziennie (4,8 proc.) wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019, czyli sprzed wybuchu pandemii koronawirusa" - podał BM Reflex.

