BM Reflex widzi szansę na obniżki w przyszłym tygodniu ceny benzyny do 10 gr na litrze

W przyszłym tygodniu będzie szansa na obniżki ceny benzyny do 10 gr na litrze. Ceny oleju napędowego powinny pozostać stabilne lub lekko wzrosną. Ceny ropy w ostatnich dniach spadały, ale poziom jej światowych zapasów jest krytyczny - oceniła w piątek analityk BM Reflex Urszula Cieślak.

Na rynku amerykańskim, którego udział w światowej konsumpcji benzyn sięga ponad 36 proc. coraz wyraźniej widać słabnący popyt - średnia konsumpcji benzyn spadła o 8 proc.

Międzynarodowa Agencja Energii zrewidowała w dół prognozy wzrostu światowego popytu na ropę naftową w tym i przyszłym roku o 0,1 mln baryłek dziennie. OPEC spodziewa się z kolei wzrostu.

"Ceny ropy Brent na koniec tygodnia spadły do poziomu poniżej 100 dol. za baryłkę, co niestety nie wpłynie znacząco na poprawę sytuacji na krajowym rynku paliw, zwłaszcza w odniesieniu do oleju napędowego. Wynika to z faktu, że o ile ceny benzyny na rynku europejskim w tym tygodniu wyraźnie spadały, to ceny oleju napędowego pozostały bardziej stabilne" - zauważyła Cieślak.

Dolar zjadł nam obniżkę cen ropy

Jej zdaniem spadki, które mogłyby nastąpić w wyniku obniżek na rynku ropy i paliw gotowych zostały skompensowane przez osłabienie złotego wobec dolara. W konsekwencji hurtowe ceny oleju napędowego zmieniły się nieznacznie, a benzyna Pb 95 w hurcie staniała o 15 groszy na litrze i może jeszcze tanieć.

"Aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 - 7,58 zł/l, bezołowiowa 98 - 8,27 zł/l, olej napędowy - 7,64 zł/l, a autogaz - 3,42 zł/l. To oznacza, że zgodnie z oczekiwaniami notowaliśmy kilkugroszowe obniżki średnich cen paliw. Należy podkreślić, że jednak na części stacji tankowanie w tym tygodniu było już droższe i bardziej mogli to odczuć tankujący diesla. Olej napędowy na wybranych stacjach drożał do 9 groszy na litrze, podczas gdy ceny benzyny rosły do 3 - 5 gr/l" - wynika z danych BM Reflex.

Analityk BM Reflex wskazała, że drugi tydzień z rzędu obserwujemy spadki cen ropy naftowej na światowych giełdach.

Ceny spadają na giełdach

"Notowania wrześniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent spadły chwilowo w rejon 94 dol. za baryłkę. W piątek rano ropa Brent kosztuje 99 dol. za baryłkę i jest 8 dol. na baryłce tańsza niż przed tygodniem. Rosyjska ropa Urals potaniała do około 65 dol. za baryłkę" - stwierdziła Urszula Cieślak.

Zwróciła uwagę, że na rynku amerykańskim, którego udział w światowej konsumpcji benzyn sięga ponad 36 proc. coraz wyraźniej widać słabnący popyt. Zgodnie z ostatnimi danymi amerykańskiej EIA czterotygodniowa średnia konsumpcji benzyn jest około 8 proc. poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego - zaznaczyła analityk.

Wskazała również, że Międzynarodowa Agencja Energii zrewidowała w dół prognozy wzrostu światowego popytu na ropę naftową w tym i przyszłym roku o 0,1 mln baryłek dziennie do 1,7 mln baryłek dziennie i do 2,1 mln baryłek dziennie.

"Produkcja ropy rosyjskiej spadnie zdaniem IEA z 9,3 mln baryłek dziennie w trzecim kwartale tego roku do 7,6 mln baryłek dziennie w pierwszym kwartale 2023 roku. Poziom światowych zapasów ropy naftowej IEA ocenia, jako krytycznie niski. OPEC spodziewa się z kolei wzrostu światowego popytu na ropę w tym roku o 2,7 mln baryłek dziennie do 102,99 mln baryłek dziennie" - przypomniała Urszula Cieślak.