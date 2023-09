BM Reflex: we wrześniu ceny paliw raczej stabilne, potem podrożeje diesel

We wrześniu poziom detalicznych cen benzyny i diesla najprawdopodobniej pozostanie jeszcze stabilny, ale wzrost cen oleju napędowego wydaje się być kwestią czasu - ocenia Biuro Maklerskie Reflex.

Według danych Reflexu, na zakończenie wakacji ceny benzyny są o kilka groszy wyższe niż przed rokiem, ale litr oleju napędowego jest tańszy o 1,24 zł mniej.

Jak wskazuje Reflex, różnica detalicznych cen benzyny i diesla spadła już do 17 gr na litrze i wszystko wskazuje na to, że w trakcie tegorocznej jesieni i zimy diesel będzie systematycznie droższy niż benzyna. Biuro przypomina, że dla UE będzie to pierwszy sezon jesienno-zimowy bez rosyjskich paliw po wprowadzeniu w lutym embarga.

Poziom zapasów diesla na europejskim rynku ARA był w ubiegłym tygodniu najniższy od grudnia 2022 r. i jak na tę porę roku pozostaje niski, latem nie udało się odbudować zapasów, sezon jesiennych przestojów remontowych w europejskich rafinerach będzie w tym roku bardziej intensywny, w związku z czym oczekuje się, że Europa w tegoroczny sezon jesienno-zimowy wejdzie ponownie z rekordowo niskim poziomem zapasów - zaznacza Reflex.

