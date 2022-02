BNP Paribas Bank Polska z rosnącym zielonym finansowaniem. „Ta trajektoria bardzo cieszy”

- O ile w roku 2018 mówiliśmy o nowej akcji kredytowej zielonego finansowania rzędu mniej więcej 250 mln zł, o tyle w roku 2019 to był już poziom dwa razy większy (około 500 mln zł), a w roku 2020 to był prawie miliard złotych- czyli widzimy z roku na rok podwajanie tej akcji. I w roku 2021 to będzie nawet więcej niż podwojenie. Ta trajektoria bardzo cieszy, pokazuje też otwarcie klientów i zmianę - zaznacza Jarosław Rot, dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska.

Szybki przyrost zielonego finansowania

I podkreśla, że cw ostatnim czasie coraz więcej mówimy nie o tym, czego nie finansować będąc podmiotem odpowiedzialnym społecznie, a co finansować, w jaki sposób konstruować ofertę bankową, produkty bankowe, usługi świadczone przez bank, żeby wspierać procesy transformacyjne.Jarosław Rot wskazuje, że transformacja energetyczna, dekarbonizacja "dotyczy absolutnie wszystkich", ale często zawężamy tę problematykę i gdy mówimy o transformacji, koncentrujemy się na sektorze energetycznym, na produkcji energii elektrycznej.- Oczywiście, możemy na fundamencie informacji naukowych skupiać się – i de facto to robimy – na sektorach, gdzie emisyjność jest największa - i tu mówimy oczywiście o produkcji energii elektrycznej, ale to również kwestia ciepłownictwa, transportu, budownictwa... To nie tylko kwestia finansowania, chociaż to ważne, źródeł energii odnawialnej - podkreśla Jarosław Rot, wymieniając wiele obszarów zielonej transformacji, w których finansowanie angażuje się BNP Paribas Bank Polska, w tym energetykę prosumencką.Nasz rozmówca dopowiada, że tej chwili jego bank skupia się na szerszym finansowaniu, na pojęciu ESG, gdzie - poza elementem środowiskowym - również ważne są działania wspierające "element społeczny".- Zawężając zaś kwestię do zielonego finansowania, myślę, że po roku 2021 w sposób skumulowany osiągamy czy wręcz przekraczamy kwotę 6 mld zł - wyjaśnia Jarosław Rot. - To, co bardzo cieszy: kwestia przyrostu. O ile w roku 2018 mówiliśmy o nowej akcji kredytowej zielonego finansowania rzędu mniej więcej 250 mln zł, o tyle w roku 2019 to był już poziom dwa razy większy (około 500 mln zł), a w roku 2020 to był prawie miliard złotych - czyli widzimy z roku na rok podwajanie tej akcji. I w roku 2021 to będzie nawet więcej niż podwojenie. Ta trajektoria bardzo cieszy, pokazuje też otwarcie klientów i zmianę - komentuje Jarosław Rot.