BNP Paribas Bank Polska: zysk wyższy o dwie trzecie

BNP Paribas Bank Polska zakończył pierwszy kwartał skonsolidowanym zyskiem w wysokości 278 mln zł – prawie o 70 proc. wyższym niż odnotowany w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku, kiedy bank zarobił prawie 164 mln zł – wynika ze sprawozdania finansowego banku opublikowanego we wtorek.

W pierwszych trzech miesiącach roku w dwucyfrowym tempie rosła akcja kredytowa zarówno w odniesieniu do klientów korporacyjnych jak i indywidualnych.

W najbliższych miesiącach inflacja i napięcia geopolityczne wyhamują wzrost gospodarczy i wyhamują akcję kredytową gospodarstw domowych.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 277,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 163,99 mln zł zysku rok wcześniej - czytamy w raporcie finansowym. Jak podkreślał prezes banku Przemek Gdański, zysk i tak został nieco obniżony poprzez zawiązane w pierwszym kwartale rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi w wysokości 82 mln zł.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 1486 mln zł i był o 27,5 proc. wyższy niż rok wcześniej. Znacząco – bo o 36,8 proc. – wzrósł rok do roku wynik odsetkowy, który osiągnął wartość 1003 mln zł. Nieco mniej – o 26,1 proc. – wzrósł wynik z prowizji osiągając 300,6 mln zł. Jak tłumaczy bank, na taki wzrost wyniku odsetkowego wpływ miały wzrost wolumenów biznesowych i rosnące stopy procentowe, wynik prowizyjny bank zawdzięcza utrzymującej się aktywności biznesowej klientów i pozytywnym trendom sprzedaży.

- Pierwszy kwartał był kolejnym okresem, w którym grupa kontynuowała wzrost wartości portfela kredytowego (o 15,3 proc. rok do roku) i zwiększała udział w rynku kredytów (do 6,1 proc. na koniec pierwszego kwartału) – czytamy w komunikacie. Wzrost odnotowały zarówno kredyty klientów instytucjonalnych (16,3 proc. rok do roku) jak i indywidualnych (13,9 proc.). W przypadku tych ostatnich dynamicznie w ujęciu rocznym rosła sprzedaż kredytów hipotecznych (wzrost o 21 proc. rok do roku) jak i pożyczek gotówkowych (wzrost o 15 proc. rok do roku).

Miłe roku początki

- Bank rósł w pierwszym kwartale dość wyraziście, czego efektem są wyniki finansowe – podsumowywał Przemek Gdański, prezes banku. Podkreślał jednak, że najbliższe miesiące będą stanowiły znacznie większe wyzwanie. – W kolejnych miesiącach roku sytuacja geopolityczna, makroekonomiczna, jak również wyzwania stojące przed sektorem będą wymagały od nas wzmożonego wysiłku i niestandardowych działań – stwierdził.

- Inflacja i rosnące stopy będą się przekładały na mniejszy popyt na kredyty, myślę, że głównie w części detalicznej. Mogą pojawić się wyzwania klientów z każdego segmentu, jeśli chodzi o obsługę zadłużenia. Nie widzimy tego jeszcze, ale kto wie, jak to będzie - powiedział Gdański, dodając, że "nad polską gospodarką widać ciemniejsze chmury".

Kredyty wyhamują

Główny ekonomista Michał Dybuła precyzował, że w najbliższych miesiącach wzrost stóp procentowych, ale i niepewność geopolityczna związana z wojną na Ukrainie będą powodowały, że wciąż wysokie jeszcze w pierwszym kwartale tempo wzrostu gospodarczego (ok 8 proc rok do roku) będzie słabło. Towarzyszyła będzie temu rosnąca inflacja.

- To będzie powodowało erozję dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych – oceniał Michał Dybuła, dodając , że efektem będzie zmniejszenie popytu na kredyty ze strony tej części klientów banku. W przypadku kredytów korporacyjnych ekonomista spodziewa się jeszcze w najbliższych miesiącach znaczącego wzrostu, zwłaszcza w segmencie dużych przedsiębiorstw. – Mieliśmy do czynienia z dużym wzrostem zapasów, które trzeba sfinansować – stwierdził.

Niech zdecyduje rynek

A co z depozytami? - Osobiście jestem przekonany, że banki będą podnosiły oprocentowanie depozytów, chcąc pozyskiwać stabilną płynność od klientów, głównie indywidualnych i ingerencja rządu w tym obszarze nie będzie potrzebna – stwierdził Przemek Gdański, dodając jednak, że gdyby do takiej ingerencji doszło, byłby to bardzo zły sygnał i krok w stronę gospodarki centralnie sterowanej.

- Jestem ekonomistą i z przekonania liberałem. Pamiętam czasy socjalizmu i nie wspominam ich z nostalgią. Chciałbym, aby to rynek decydował – podsumował Przemek Gdański, prezes BNP Paribas Polska

