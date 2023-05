BNP Paribas Polska ma duży wzrost zysku. Liczy na roztropność sądu w sprawie frankowiczów

BNP Paribas Polska powiększył w ujęciu rocznym zysk netto o 76 proc., do 488 mln zł. Bank sukcesywnie powiększa rezerwę na kredyty frankowe i liczy na rozsądne podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przy wyroku, który ma zapaść 15 czerwca 2023 roku.

Bank BNP Paribas Polska zanotował prawie 490 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o prawie 76 procent rok do roku, na co wpływ miały między innymi wyższe wpływy z tytułu prowizji i odsetek.

Na wakacjach kredytowych w obecnym kształcie zyskali najzamożniejsi, wobec czego ich przedłużenie w obecnym kształcie nie byłoby dobrym rozwiązaniem - powiedział prezes banku, Przemek Gdański.

W przypadku wyroku TSUE (15 czerwca) bank liczy na bardziej wyważone stanowisko i spodziewa się wyroku niekoniecznie zbieżnego z opinią rzecznika.

Mocny wzrost zysku netto, rezerwa frankowa na odpowiednim poziomie

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w pierwszym kwartale 2023 roku zysk netto w wysokości 488 mln zł, o 76 proc. wyższy niż osiągnięty w pierwszym kwartale 2022 roku. Wynik z działalności bankowej w analizowanym okresie wyniósł 1,73 mld zł i był wyższy rok do roku o 18 procent.

Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto grupy BNP Paribas Polska w I kwartale 2023 roku pozostają koszty z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. W I kwartale 2023 roku obciążyły one wyniki banku kwotą 234,4 mln zł, o 151 mln zł (182 proc.) wyższą w ujęciu rok do roku.

Opinia rzecznika dodała animuszu frankowiczom, bank liczy na rozsądne podejście TSUE

Przemek Gdański, prezes banku wskazał, że kredyty frankowe ciążą i będą ciążyć, ale pojawiają się korzystne wyroki dla banków. Jego zdaniem jest to być może wynik refleksji sędziów w kontekście sprawiedliwości społecznej, ponieważ jak wskazał "to nie banki zawiniły, że kurs CHF/PLN poszedł aż tak do góry".

Prezes odniósł się także do kwestii wyroku TSUE i wakacji kredytowych.

- Opinia rzecznika TSUE z lutego przyczyniła się do wzrostu pozwów kredytobiorców frankowych. Liczę, że TSUE pochyli się nad sprawą bardziej szczegółowo i roztropnie. Nie jest powiedziane, że wyrok będzie tożsamy z opinią rzecznika, liczymy na bardziej wyważone stanowisko Trybunału - powiedział WNP.PL Gdański.

Dodał, że na dziś nie ma informacji, jak będzie brzmiał wyrok i co będzie zawierało uzasadnienie. Natomiast po jego wydaniu zapadną stosowne decyzje dotyczące dalszego postępowania na linii bank - frankowicze - zapewnił.

- Wakacje kredytowe w kształcie obecnym to jednoznacznie zły pomysł, który umożliwił transfer środków od banków (akcjonariuszy) do kredytobiorców, a zyskali najbardziej zamożni. Dodatkowo, sam projekt nie był w ogóle konsultowany z sektorem. Zarówno Europejski Bank Centralny jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednoznacznie to krytykują, w związku z czym mam realną nadzieję, że nie dojdzie do ich przedłużenia w obecnym kształcie - powiedział prezes.

Prezes przyznał także, że wpłynęło już kilka pozwów kwestionujących kredyty zawierane w oparciu o WIBOR, ale żaden nie doczekał się rozstrzygnięcia.

Najważniejszymi wydarzeniami wpływającymi na poziom wyniku z działalności bankowej w I kwartale 2023 roku były konsekwencje zmian sytuacji makroekonomicznej w tym przede wszystkim największego od kilkudziesięciu lat wzrostu inflacji. Towarzyszyły im zmiany polityki gospodarczej i monetarnej, które bardzo istotnie wpłynęły na uwarunkowania działalności bankowej.

Poniżej wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Polska:

Dalszy wzrost dochodów podstawowych, a jednocześnie brak istotnych negatywnych zdarzeń jednorazowych oraz ograniczony wzrost kosztów operacyjnych, przełożyły się na poprawę efektywności i rentowności.

- Na poziom zysku miała też wpływ utrzymująca się bardzo dobra jakość portfela kredytowego, kompensowana dalszym zwiększaniem rezerw na ryzyko prawne portfela CHF. Pomimo niepewnego otoczenia makroekonomicznego bank konsekwentnie rozwijał się w istotnych dla niego segmentach rynku, zwiększając wolumen zrównoważonego finansowania oraz poziom sprzedaży w kanałach zdalnych - podał bank w prezentacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl