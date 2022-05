BNP Paribas poprawił wyniki. Pomogły podwyżki stóp, zaszkodziły kredyty frankowe

Notowany na warszawskiej giełdzie BNP Paribas uzyskał w pierwszym kwartale 2022 roku 277 mln zł zysku netto, mimo konieczności utworzenia rezerwy na kredyty frankowe w wysokości 83 mln zł. W poprawie wyniku pomogły podwyżki stóp procentowych.

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska w pierwszym kwartale 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 277,7 mln zł, o 69 proc. więcej w ujęciu rocznym.

Bank szacuje, że bez uwzględnienia rezerw na kredyty frankowe, zysk netto wyniósłby 360,7 mln zł. Rezerwa dotycząca portfela kredytów denominowanych w frankach wyniosła 83 mln zł, wzrosła o 16 proc. w ujęciu rocznym. Sumaryczna wysokość rezerw zawiązanych przez bank wyniosła 1,36 mld zł wobec 1,29 mld zł kwartał wcześniej.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (bez rezerw na kredyty walutowe), wyniosły w pierwszym kwartale 79 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym tegorocznym kwartale wyniósł 1 mld zł i wzrósł 37 proc. rok do roku.

- Istotnym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na wzrost poziomu przychodów i kosztów odsetkowych w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. była polityka NBP w zakresie kształtowania podstawowych stóp procentowych. W ramach przeciwdziałania wzrostowi inflacji Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje rozpoczęty w październiku 2021 r. cyklu zacieśniania polityki monetarnej w Polsce. Do końca I kwartału 2022 r., RPP dokonała sześciu podwyżek stóp procentowych do poziomu 3,5 proc. dla stopy referencyjnej. Na początku kwietnia 2022 r. RPP ponownie podniosła stopy procentowe, do poziomu 4,5 proc. dla stopy referencyjnej - podał bank w raporcie.

RPP ponownie podniosła stopy procentowe także w maju, co pozwala zakładać istotny wpływ na wyniki banku w drugim kwartale.

Wynik z prowizji BNP Paribas wyniósł 300 mln zł i wzrósł 22 proc. w ujęciu rok do roku.

- Wzrost ten był możliwy przede wszystkim dzięki działaniom dostosowawczym podjętym przez grupę w obszarze polityki cenowej, większej aktywności transakcyjnej Klientów oraz poprawie sprzedaży produktów i usług w porównaniu do I kwartału 2021 roku - podał BNP Paribas.

Według stanu na koniec kwietnia 2022, BNP Paribas przedstawił posiadaczom kredytów frankowych 3064 indywidualnych propozycji ugód. Liczba zaakceptowanych propozycji wyniosła 625.

