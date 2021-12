BNP Paribas: rezerwa dot. umów frankowych na koniec 2021 r. to ok. 1,3 mld zł

Zarząd BNP Paribas zaakceptował we wtorek wysokość szacunku rezerwy dot. portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2021 r. w łącznej kwocie około 1,3 mld zł, co oznacza zaksięgowanie w ciężar IV kwartału 2021 r. rezerwy w wysokości około 580 mln zł - podał bank.

Jak poinformowano w raporcie bieżącym na ten temat, jednocześnie bank "spodziewa się, że w wyniku zaksięgowania powyższej rezerwy odnotuje stratę netto w IV kwartale 2021 r., jednak wynik netto za cały 2021 r. będzie dodatni".

Według raportu, w celu oszacowania poziomu rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem umów kredytów mieszkaniowych we frankach, bank opracował i stosuje od 2019 r. model uwzględniający szereg parametrów i założeń. Jak dodano, w związku z tym, że skala niepewności prawnej w ostatnich miesiącach wzrosła, bank dokonał ponownego, bardziej konserwatywnego oszacowania parametrów modelu, m.in. poprzez zwiększenie spodziewanej liczby pozwów, jakie może otrzymać w ciągu najbliższych czterech lat, czy wydłużenie średniego czasu zakończenia postępowań.

W raporcie zaznaczono, iż bank ma świadomość, że "przyjęte założenia są obarczone wysokim stopniem niepewności i odzwierciedlają subiektywną ocenę obecnej sytuacji, która może ulec zmianie w przyszłości".

Jak dodano, w ostatnim czasie bank zakończył pilotażową akcję proponowania ugód na warunkach indywidualnie oferowanych i negocjowanych z kredytobiorcami. BNP Paribas podał, że jego zarząd pozytywnie ocenił wyniki pilotażu i podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu tych indywidualnych negocjacji, a także, iż bank uwzględnił także ten parametr przy tworzeniu rezerwy.

"Na obecnym etapie Bank nie zdecydował się na proponowanie klientom programu ugód w kształcie sugerowanym przez Przewodniczącego KNF" - napisano w raporcie.

Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował pod koniec 2020 roku bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP, który przedstawia klientom propozycję, by kredyt udzielony we frankach szwajcarskich traktować, jakby od momentu udzielenia był kredytem złotowym oprocentowanym stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanym w złotych polskich.

We wtorek Narodowy Bank Polski w grudniowym "Raporcie o stabilności systemu finansowego" ocenił, że "ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym ryzykiem dla stabilności finansowej w kraju", mimo że "zmniejszyło się prawdopodobieństwo materializacji najbardziej kosztownych dla banków rozstrzygnięć sądowych". NBP zwrócił uwagę, iż w ostatnim czasie w sądach zapadały orzeczenia w zdecydowanej większości korzystne dla kredytobiorców, zwłaszcza w sądach I instancji.

NBP wskazał, że banki jednocześnie przyspieszają tworzenie rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych, jednak wartość rezerw nie nadąża za przyrostem wartości przedmiotu sporu. W raporcie wyjaśniono, że ostatnio można zaobserwować wzrost wartości przedmiotu sporu względem wartości kredytów objętych sporem, co wynika m.in. coraz częstszego żądania przez klientów stwierdzenia nieważności (bezskuteczności) umowy kredytu niż innych rodzajów rozstrzygnięć.

